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LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, İlham Veren Lider Ödülü'nü aldı

19.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, İlham Veren Lider Ödülü'nü aldı

İSTANBUL (AA) - LEAD Network Türkiye Başkanı ve Migros Ticaret AŞ Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman’a, LEAD Network Global tarafından İlham Veren Lider Ödülü verildi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, LEAD Network, her yıl tüm dünyadaki üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiği LEAD Network Global Konferansı ve Ödül Töreni’ni Paris’te düzenledi.

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network, yetenekli kadın iş gücünü perakende ve tüketici ürünleri sektörüne çekmek, bilgi, tecrübe, eğitim desteği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LEAD Network Türkiye Başkanı ve Migros Ticaret AŞ Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, çeşitlilik ve kapsayıcılık adına çalışan uluslararası organizasyonun bir parçası olmaktan duyduğu gururu belirtti.

Zaman, şunları kaydetti:

"İlham Veren Lider ödülüne layık gördükleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Gönülden yapılan işlerin fark edilmesi ve bunların ödüle dönmesi çok kıymetli. Bu başarıdaki tüm LEAD Network Türkiye ekibine destekleri için müteşekkirim. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Birlikte çıktığımız bu yolda daha büyük işler başaracağımıza inancım sonsuz."

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