Lebron James 25 milyon dolarlık evinden memnun değil!

NBA tarihine geçen yıldız basketbolcu Leron James'in malikanesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. James'in, 25 milyon dolar değerinde olan evinden memnun olmadığı belirtildi.

İşte Lebon James'in malikanesi...

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 2017 yılında satın aldığı malikanyeye yaklaşık 25 milyon dolar ödedi.

15 bin metrekarelik alanda yer alan malikanede, dördü kendinden banyolu 8 yatak odası, toplamda 11 banyo, terasa çıkan asansör, içinde havuz bulunan oyun odası, odaların temiz kokması için hava temizleme teknolojisi bulunuyor.

Brentwood bölgesinde 25 milyon dolar değerindeki iki yapıdan biri olan devasa malikanede ayrıca; şarap mahzeni, sinema salonu, özel havalandırması bulunan puro odası, sauna, spa ve masaj salonu, yarısı açık yarısı kapalı spor salonu, açık ve kapalı mutfak da yer alıyor.

2017 yılında yapımı tamamlanan malikaneyi LeBron James, Lakers'a transfer olmadan bir yıl önce satın aldı.