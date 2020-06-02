Lebron James 25 milyon dolarlık evinden memnun değil!

NBA tarihine geçen yıldız basketbolcu Leron James'in malikanesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. James'in, 25 milyon dolar değerinde olan evinden memnun olmadığı belirtildi.
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