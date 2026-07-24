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LeBron James kararını değiştirdi! Yeni takımı belli oldu

Basketbolu bırakmaya çok yakın olduğunu açıklayan LeBron James, kararını değiştirdi. NBA efsanesinin Philadelphia 76ers ile 2 yıllık ve 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

LeBron James kararını değiştirdi! Yeni takımı belli oldu
Burak Kavuncu

NBA tarihinin en önemli isimlerinden LeBron James, emeklilik iddialarına son noktayı koymaya hazırlanıyor. ESPN'in haberine göre tecrübeli yıldız, kariyerine Philadelphia 76ers formasıyla devam edecek. 40 yaşındaki oyuncunun yeni kulübüyle iki yıllık anlaşmaya vardığı ve toplam 8 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

"BIRAKMAYA ÇOK YAKINDIM"

LeBron James kararını değiştirdi! Yeni takımı belli oldu 1

LeBron James, sezonun ardından yaptığı açıklamada emekliliği ciddi şekilde düşündüğünü itiraf etti. Deneyimli yıldız, "Sezon bittiğinde bu işin sonuna geldiğimi sanıyordum. Bunu açıklamaya hazır değildim ve karar vermek için zamana ihtiyacım vardı. Son maçıma çıktığımdan neredeyse emindim." ifadelerini kullandı.

"HALA BU OYUNU ÇOK SEVİYORUM"

LeBron James kararını değiştirdi! Yeni takımı belli oldu 2

Kararını değiştirmesinde basketbola duyduğu tutkunun etkili olduğunu söyleyen LeBron, "Son basın toplantısında, dönüp kendime bakmam ve bu oyunu hala sevip sevmediğime karar vermem gerektiğini söylerken samimiydim. Bu oyunu hâlâ gerçekten çok seviyorum ve verecek daha çok şeyim var." diyerek parkelere veda etmeye henüz hazır olmadığını dile getirdi.

YENİ ADRES PHILADELPHIA

LeBron James kararını değiştirdi! Yeni takımı belli oldu 3

ESPN'in aktardığı bilgilere göre LeBron James'in kısa süre içerisinde Philadelphia 76ers ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse efsane oyuncu, kariyerinde ilk kez Philadelphia temsilcisinin formasını giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer LeBron James Philadelphia 76ers
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