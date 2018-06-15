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Lebron James ve Beyonce aşk yaşıyor iddiası!

NBA HABERLERİ  | 15.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

2008'den beri kendisi gibi müzisyen Jay-Z ile evli olan Beyonce hakkındaki iddia, ABD'de şok etkisi yarattı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Amerikalı basketbolcu Lebron James ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme damga vurdu.

Amerika, bu yasak aşk iddiasını konuşuyor.

ABD'de şok etkisi yaratan haber

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Üç çocuk annesi 36 yaşındaki yıldızın, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Amerikalı basketbolcu Lebron James ile yasak aşk yaşadığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

Üç çocuk annesi 36 yaşındaki yıldızın, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Amerikalı basketbolcu Lebron James ile yasak aşk yaşadığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü.
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Bu şok iddiayı ortaya atan ise ünlü basketbolcunun annesinin eski nişanlısı olan 'Da Real Lambo' isimli rapçiydi. Bu şok etkisi yaratan iddianın ardından ABD basını da "Yasak aşkın kanıtı" diyerek Beyonce ile LeBron James'in bakışma fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Bu şok iddiayı ortaya atan ise ünlü basketbolcunun annesinin eski nişanlısı olan 'Da Real Lambo' isimli rapçiydi. Bu şok etkisi yaratan iddianın ardından ABD basını da "Yasak aşkın kanıtı" diyerek Beyonce ile LeBron James'in bakışma fotoğraflarını ortaya çıkardı.
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Fotoğrafların çoğunda güzel yıldız, eşi Jay-Z ile gittiği Cleveland Cavaliers maçlarında en ön sıradan James'i hayranlıkla izliyor.

Fotoğrafların çoğunda güzel yıldız, eşi Jay-Z ile gittiği Cleveland Cavaliers maçlarında en ön sıradan James'i hayranlıkla izliyor.
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Fotoğrafların bir tanesinde ise ikilinin yanında eşleri var. Jay-Z, Beyonce'nin arkasında durduğu sırada ünlü basketbolcunun yanında eşi varken Beyonce'ye samimi bir şekilde sarılması, ABD basınına göre yasak aşkın kanıtı gibi!

Fotoğrafların bir tanesinde ise ikilinin yanında eşleri var. Jay-Z, Beyonce'nin arkasında durduğu sırada ünlü basketbolcunun yanında eşi varken Beyonce'ye samimi bir şekilde sarılması, ABD basınına göre yasak aşkın kanıtı gibi!
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ABD basını, yanında eşleri varken samimi olan Beyonce ile LeBron James'in bu karesinin yasak aşkın kanıtı olduğunu yazdı. (TAKVİM)

ABD basını, yanında eşleri varken samimi olan Beyonce ile LeBron James'in bu karesinin yasak aşkın kanıtı olduğunu yazdı. (TAKVİM)
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Anahtar Kelimeler:
NBA lebron james beyonce

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