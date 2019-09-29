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Lecce 0 - 1 Roma

İTALYA HABERLERİ  | 29.09.2019 19:27 | Son Güncelleme

Serie A'nın 6. haftasında Roma deplasmanda Lecce'yi yıldızı Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 yendi. Roma'da Kolarov penaltı atışından yararlanamadı.

Lecce 0 - 1 Roma

Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Lecce ile Roma, Stadio Via del Mare'de karşı karşıya geldi.

Geride kalan ilk 5 haftada 8 puan toplayan ve geçtiğimiz hafta kendi evinde Atalanta karşısında şok bir yenilgi alan Roma, Lecce karşısında yara sardı.

Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in sakatlıkları dolayısıyla oynamadığı maçta Roma'ya galibiyeti getiren gol, maçın 56. dakikasında Edin Dzeko'dan geldi. Öte yandan Kolarov 80. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Roma maç fazlasıyla 11 puanla 5. sıraya yükselirken, Lecce kötü gidişe 'dur' diyemedi ve 6 puanla 15. sırada yer aldı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Lazio 4 - 0 Genoa
Napoli 2 - 1 Brescia
Udinese 1 - 0 Bologna

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roma lecce

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