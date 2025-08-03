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Leclerc, Macaristan Grand Prix'sinde Şok Bir Pole Pozisyonu Kazandı!

Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında sürpriz bir performans sergileyerek McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris'i geride bıraktı ve pole pozisyonunu kazandı. Leclerc'in bu başarısı, yarış için büyük bir heyecan yarattı.

Leclerc, Macaristan Grand Prix'sinde Şok Bir Pole Pozisyonu Kazandı!

Ferrari pilotu Charles Leclerc, McLaren'ları geride bırakarak 2025 sezonunun ilk pole pozisyonunu elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın heyecanla beklenen Macaristan Grand Prix'si sıralama turları, beklenmedik bir sonuçla tamamlandı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, son bölümde gösterdiği üstün performansla McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris'i geçerek pole pozisyonunun sahibi oldu. Leclerc'in bu başarısı, hem Ferrari takımı hem de taraftarlar için büyük bir sürpriz oldu.

SIRALAMA AÇIKLANDI!

Leclerc, Macaristan Grand Prix sinde Şok Bir Pole Pozisyonu Kazandı! 1

Sıralama turlarının ilk iki bölümünde McLaren pilotları Piastri ve Norris, pistin hakimi gibiydi. Ancak, son bölümde rüzgarın yön değiştirmesi ve pist sıcaklığının artmasıyla birlikte dengeler değişti. Leclerc, son turunda 1 dakika 15.372 saniyelik bir zaman yaparak Piastri'yi sadece 0.026 saniye farkla geride bıraktı. Norris ise takım arkadaşının 0.015 saniye gerisinde kalarak üçüncü sırayı elde etti. Mercedes pilotu George Russell dördüncü olurken, Aston Martin pilotları Fernando Alonso ve Lance Stroll sırasıyla beşinci ve altıncı sıraları alarak dikkat çekti. Leclerc'in takım arkadaşı Lewis Hamilton ise sıralama turlarının ikinci bölümünde elenerek yarışa 12. sıradan başlayacak.

Leclerc'in bu pole pozisyonu, 2025 sezonundaki ilk pole'ü oldu. Ferrari, son dönemde yaşadığı zorlukların ardından bu sonuçla moral buldu. McLaren ise sıralama turlarında beklentilerin altında kalsa da, yarışta güçlü bir performans sergilemek için ellerinden geleni yapacaklar. Özellikle Piastri, şampiyonluk mücadelesinde puan kaybetmek istemiyor. Yarış öncesinde yapılan değerlendirmelerde, Leclerc'in pole pozisyonunu koruyup koruyamayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. McLaren pilotları Piastri ve Norris'in yarış temposunun sıralama turlarına göre daha iyi olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Mercedes ve Aston Martin pilotlarının da yarışta iddialı olabileceği belirtiliyor. Macaristan Grand Prix'si, Formula 1 sezonunun en heyecanlı yarışlarından biri olmaya aday. Pistin dar yapısı ve virajlı yapısı, geçişleri zorlaştırırken, stratejik kararların büyük önem taşımasına neden oluyor. Yarışın başından sonuna kadar büyük bir mücadele yaşanması bekleniyor.

Charles Leclerc'in Macaristan Grand Prix'sindeki sürpriz pole pozisyonu, yarışa büyük bir heyecan katarken, Ferrari'nin rekabetçiliğini yeniden kanıtlaması açısından da önemli bir adım oldu. Yarışın, şampiyonluk mücadelesi veren pilotlar arasındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
McLaren Formula 1 Lewis Hamilton Charles Leclerc
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