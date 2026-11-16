İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama! Ocak ayında ayrılacak mı?

Galatasaray'da forma giyen İlkay Gündoğan, son dönemde aldığı süreler ve takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, ocak ayındaki ayrılık iddialarına da yanıt verirken sarı-kırmızılı takımla gelecek sezon için hedefini açıkladı.

“AZ OYNAYAN HİÇ KİMSE TAMAMEN MEMNUN DEĞİLDİR”

Profesyonel futbolda gerçekçi olmak gerektiğini vurgulayan İlkay Gündoğan, az süre alan futbolcuların durumuna değindi. Takımın yakaladığı başarılı seriden dolayı mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolda gerçekçi olmak gerekiyor: Az oynayan veya hiç süre alamayan hiç kimse tamamen memnun değildir. Ancak aynı zamanda takımımızın şu anda yakaladığı seriden dolayı çok mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum."

“İZLENECEK TEK YOL VAR: PROFESYONEL KALMAK”

Almanya, İngiltere ve İspanya'da geçirdiği yılların ardından tecrübelerini Galatasaray'a aktarmak istediğini söyleyen İlkay, mevcut süreçte çalışmalarına odaklandığını dile getirdi.

Gündoğan, "Buraya Almanya, İngiltere ve İspanya'daki yıllarımın ardından tecrübelerimi takıma katmak için geldim. Ancak profesyonel bir futbolcu olarak böyle bir dönemde izlenecek tek yol var: Profesyonel kalmak ve takım olarak başarılı olmaya devam edebilmemiz için her gün antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmak." dedi.

OCAK AYINDA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

İlkay Gündoğan, kış transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Şu anda fiziksel durumuna ve antrenmanlarına odaklandığını belirten yıldız futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Şu anda tamamen fiziksel durumuma ve çalışmalarıma odaklanıyorum. Takımın ihtiyaç duyduğu seviyede olmak istiyorum. Şu an için kışın takımdan ayrılmak gündemimde yok. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.