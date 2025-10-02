SPOR

Legia Varşova-Samsunspor Canlı maç anlatımı!

Temsilcimiz Samsunspor Konferans Ligi’nde Legia Varşova'ya konuk oluyor. Bu önemli karşılşama TRT1’den canlı yayınlanırken, müsabakaya dair tüm ayrıntılar işte burada…

Legia Varşova-Samsunspor Canlı maç anlatımı!
Burak Kavuncu

Konferans Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Samsunspor, 27 Yıl aradan sonra Avrupa heyecanı yaşayanı yaşıyor. Polonya deplasmanında Legia Varşova ile karşılaşan Samsunspor bu akşam sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçtan dakika dakika önemli anlar...

VE İLK YARI SONA ERDİ! ÖNDEYİZ...

Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 10'u gösterdiğinde Musaba'nın attığı golle 1-0 öne geçtik ve ilk yarıyı bu skorla kapatmayı başardık.

32' FARKI 2'YE ÇIKARMAK İSTEDİK

Temsilcimiz Samsunspor 2. gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından Tanguy Coulibaly kaleyi cepheden gören bir noktadan şut çekiyor fakat top çerçeveyi bulmuyor.

26' SON ANDA ENGELLEDİK

Bu dakikada Legia Varşova takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Wojcieh Urbanski'nin çektiği şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

10' MAÇA GOLLE BAŞLADIK!

Legia Varşova-Samsunspor Canlı maç anlatımı! 1

Karşılaşmada henüz dakikalar 10'u gösterirken Musaba'nın attığı golle 1-0 öne geçtik.

MAÇ BAŞLADI!

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.

LEGIA VARSOVA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor Polonya deplasmanında Avrupa'da sezonu açıyor. Karşılaşma 22:00 başlarken, TRT1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Legia Varşova’nın 11’i: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak.

Samsunspor’un 11’i: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.

22:00 46'
Legia Varşova Legia Varşova
0 - 1
Samsunspor Samsunspor

