Legia Varşova-Samsunspor Canlı maç anlatımı!

Konferans Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Samsunspor, 27 Yıl aradan sonra Avrupa heyecanı yaşayanı yaşıyor. Polonya deplasmanında Legia Varşova ile karşılaşan Samsunspor bu akşam sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçtan dakika dakika önemli anlar...
Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 10'u gösterdiğinde Musaba'nın attığı golle 1-0 öne geçtik ve ilk yarıyı bu skorla kapatmayı başardık.
Temsilcimiz Samsunspor 2. gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından Tanguy Coulibaly kaleyi cepheden gören bir noktadan şut çekiyor fakat top çerçeveyi bulmuyor.
Bu dakikada Legia Varşova takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Wojcieh Urbanski'nin çektiği şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Karşılaşmada henüz dakikalar 10'u gösterirken Musaba'nın attığı golle 1-0 öne geçtik.
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor Polonya deplasmanında Avrupa'da sezonu açıyor. Karşılaşma 22:00 başlarken, TRT1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Legia Varşova’nın 11’i: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak.
Samsunspor’un 11’i: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.
