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Leicester City ve Crystal Palace Ozan Tufan'ı izledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.12.2019 08:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş derbisinde harika bir gol atan genç orta saha oyuncusunu İngiliz ekipleri takip etti. Mukavelesi sezon sonunda biteceği için ocak ayında ön protokol yapma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 3-1 yenerken Ozan Tufan sahanın en iyisiydi. 24 yaşındaki futbolcu, çalışkan bir görüntü çizerken, uzaktan yaptığı vuruşla Karius’u avladı ve galibiyete imzasını attı.

Emre Belözoğlu’nun yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan Ozan, attığı gol ve oynadığı futbolla parmak ısırttı. Ozan Tufan’ın bu performansı Fenerbahçe taraftarını da memnun ederken, futbolcunun mukavelesiyle ilgili sıkıntı da yeniden akıllara geldi.

Derbide Ozan Tufan’ı İngiltere’nin köklü takımlarından Leicester City ve Crystal Palace’ın scout ekipleri izledi. Fenerbahçe, 30 Haziran 2020’de sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan’ın mukavelesini henüz yenilemedi.

İngiliz basını, iki kulübün Ozan’ın sezon sonunda boşa çıkacak olmasına rağmen 7 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Eğer F.Bahçe, Ozan’ın mukavelesini yenilemezse sezon sonunda onu bedelsiz olarak kaçırabilir.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
ozan tufan leicester city crystal palace İngiltere Premier Lig

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
fenere cok buyuk piyango vurmus bu baltadan nasıl kurtulacak. fırsat 1 kez gelir
ozan giderse cenk ve tuncay gibi yedeğe mahkum olur..onun için en iyisi fenerde kalıp efsane kaptanlardan ve isimlerden biri olmaktır..
hadi ozan git sende artık bi başka takkmda oyna rahat bırak feneri .
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