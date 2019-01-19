Leipzig 0 - 1 Borussia Dortmund

Leipzig, Bundesliga'nın 18. haftasında Red Bull Arena'da lider Borussia Dortmund'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar, ilk yarıyı 19. dakikada Axel Witsel'in attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Borussia Dortmund, puanını 45'e yükselterek Bayern Münih'in 6 puan önünde liderliği sürdürdü. Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 31 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Stuttgart 2 - 3 Mainz 05

Hannover 96 0 - 1 Werder Bremen

Augsburg 1 - 2 Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt 3 - 1 Freiburg

Bayer Leverkusen 0 - 1 Borussia Mönchengladbach

