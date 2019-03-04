SPOR

Lennart Thy, Erzurumspor'a FIFA'da dava açtı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.03.2019 21:12 | Son Güncelleme

Erzurumspor'un eski futbolcularından Lennart Thy, alacaklarını tahsil edebilmek için FIFA'da 1 milyon 160 bin Euro'luk dava açtı. Başkan Hüseyin Üneş, Portekizli asıllı bir avukatla anlaştıklarını söyledi. Üneş, FIFA'ya giden Arsen Khubulov'la ise karşılıklı anlaştıklarını bildirdi.

Lennart Thy, Erzurumspor'a FIFA'da dava açtı

BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Pazar günü oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçını değerlendiren başkan Üneş, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Yönetim olarak maçın kazanılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Üneş, "Takım var gücüyle mücadele etti, ama olmadı. Futbol skor endeksli bir oyun, kaybettiğimiz 2 puan var. Bu dakikadan sonra rakibin ismi, takımın büyüklüğü, küçüklüğünün önemi yok. Bizim Galatasaray'ı yenmemiz lazımdı. Bundan önceki maçlarda kaybettiğimiz puanlarla kredimizi tükettiğimiz için kimsenin bir puana sevinmesi gibi durum söz konusu değil. Ama sevinilecek bir taraf var, takım gerçekten maçın başından sonuna kadar iyi mücadele etti. Aynı mücadeleyi önümüzdeki haftalara da taşıyabilirsek, taşımaya mecburuz, galibiyet serisi inşallah Alanya maçıyla başlayıp devam edecektir. Bu maçı Alanya'da oynayarak kazanacağımızı herkes gördü" diye konuştu.

"KHUBULOV, FIFA'YA GİTTİ, ANLAŞTIK"
Başkan Üneş, basın toplantısında daha sonra sözleşmeleri feshedilen futbolcularla ilgili bilgi verdi. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Arsen Khubulov'un alacaklarını tahsil edemeyince FIFA'ya gittiğini belirten başkan Üneş, "630 bin Euro'ya anlaşılan futbolcuya biz yönetime gelmeden önce 224 bin Euro para ödenmişti. Futbolcu, kalan alacaklarını tahsil için FIFA'ya şikayette bulundu. Kongre sonrasında uzun süre pazarlık ederek toplamda 273 bin 600 Euro daha ödeyerek kendisiyle yollarımızı ayırdık. Bu parayı ödemeseydik sezon sonuna kadar olan 630 bin Euro'yu ödeyecektik. Khubulov'a toplamda 497 bin Euro para ödeyerek sözleşmesini karşılıklı feshettik" dedi.

LENNART THY, FIFA'DA ÜÇ DAVA AÇTI
BB Erzurumspor'la 1 milyon 160 bin Euro bedel karşılığı 2 yıllık sözleşme imzalayan Lennart Thy'ın da alacaklarını tahsil için FIFA'ya gittiği bilgisini veren Üneş, şunları söyledi: "Lennart Thy, biz göreve geldiğimizde alacaklarını tahsil için FIFA'ya şikayette bulunarak sözleşmesinin tek taraflı fesih hakkını kullanarak gitmişti. Her ne kadar kendisiyle, onu buraya getirenlerle iletişime geçmeye çalışsak da başarılı olamadık. Kulübümüze karşı FIFA'da toplam 1 milyon 160 bin Euro bedelli 3 ayrı dava açtı. Biz de FIFA'da kulübümüzü en iyi şekilde savunabilecek Portekiz asıllı bir avukatla anlaştık. Dava süreci devam ediyor."

GÖĞÜS REKLAMI ANLAŞMASI
Bu arada BB Erzurumspor, forma göğüs reklamı için Eminevim firmasıyla anlaştı. Sezon sonuna kadar olan ve 1,5 milyon TL'lik protokolü Eminevim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün'le birlikte imzalayan başkan Hüseyin Üneş, anlaşmanın devamını hedeflediklerini söyledi. Üneş, "Sponsorluk anlaşmamız 1.5 milyon TL'ye oldu. Kazan-kazan düşüncesiyle yaptığımız bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERKim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biriKim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldıErzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor Hüseyin Üneş süper lig

En Çok Okunan Haberler

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!

Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!

Quaresma'dan Şenol Güneş patlaması!

Quaresma'dan Şenol Güneş patlaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Lennart Thy, Erzurumspor'a FIFA'da dava açtı

Erzurumspor'a FIFA şoku!

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı!

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında VAR bozuldu

Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!

Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray

Aslan, Erzurum'da buz kesti

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Başakşehir (Süper Lig puan durumu)

Başakşehir durdurulamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.