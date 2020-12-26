YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Lennon ilk kez kırmızı gördü

Lennon ilk kez kırmızı gördü

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.12.2020 16:46 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon ilk kez kırmızı kart gördü.Hes Kablo Kayserispor’a sezon başında İngiltere’den transfer edilen İngiliz futbolcu Aaron Justin Lennon, futbolculuk hayatında ilk kez kırmızı kart gördü.2003 tarihinden bu yana İngiltere Premier Lig’de forma giyen, 15 kez İngiltere Milli takımında oynayan Aaron Justin Lennon, Türkiye’de kırmızı kart gördü.

Lennon ilk kez kırmızı gördü

Hes Kablo Kayserispor’un İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon ilk kez kırmızı kart gördü.
Hes Kablo Kayserispor’a sezon başında İngiltere’den transfer edilen İngiliz futbolcu Aaron Justin Lennon, futbolculuk hayatında ilk kez kırmızı kart gördü.
2003 tarihinden bu yana İngiltere Premier Lig’de forma giyen, 15 kez İngiltere Milli takımında oynayan Aaron Justin Lennon, Türkiye’de kırmızı kart gördü. Sezon başından bu yana sarı kırmızılı takım ile 11 maça çıkan başarılı futbolcu, Konyaspor ile oynanan müsabakada hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.
Leeds United, Tottenham, Everton, Burnley ve Kayserispor dahil olmak üzere 22 kez sarı kart gören 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı kart ile Türkiye’de tanıştı.
Haksız bir kırmızı kart gördüğünü savunan Kayserispor’un İngiliz futbolcusu Aaron Lennon, "Kariyerimde ilk kez kırmızı kart gördüm. Söylemek istediğimi söylemeyeceğim. Çünkü muhtemelen daha çok ceza alırım. Ama bu kırmızı kart beni çok üzdü" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:48
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:53

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.