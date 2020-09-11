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Lennon ligin başlamasını bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kulübünün son transferi Aaron Lennon, ligin biran önce başlamasını istiyor.Hes Kablo Kayserispor’un İngiltere’den transfer ettiği Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitesinden maçların başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Lennon ligin başlamasını bekliyor

Hes Kablo Kayserispor kulübünün son transferi Aaron Lennon, ligin biran önce başlamasını istiyor.
Hes Kablo Kayserispor’un İngiltere’den transfer ettiği Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitesinden maçların başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Lennon, İngilizce paylaşımında "Firstly a massive thank to the president, director and manager for bringing me here to Kayserispor. I can’t wait for the season to start now" cümleleri kurdu.
Lennon, "Öncelikle beni Kayserispor’a getirdiği için başkan, antrenör ve menajere çok teşekkür ediyorum. Sezonun başlamasını bekleyemiyorum. Şimdi başlasın" paylaşımı yaptı.

Lennon ligin başlamasını bekliyor

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Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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