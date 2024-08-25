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  4. Leonardo DiCaprio'nun genç aşkı açtıkça açtı! Vittoria Ceretti yatta böyle güneşlendi

Leonardo DiCaprio'nun genç aşkı açtıkça açtı! Vittoria Ceretti yatta böyle güneşlendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 08:09
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Leonardo DiCaprio ile İtalyan model Vittoria Ceretti geçen yazdan beri beraber. Son dönemde tekneden inmeyen ve tatil yapan çiftten 26 yaşındaki Vittoria Ceretti küçük bikinisini açtıkça açtı.

Leonardo DiCaprio'nun genç aşkı açtıkça açtı! Vittoria Ceretti yatta böyle güneşlendi

Oscar ödüllü 49 yaşındaki ABD'li oyuncu ile 25 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti neredeyse bir yıldır beraber.

Çift, DiCaprio'nun Gigi Hadid ile kısa süren ilişkisini bitirmesinin ardından Ağustos 2023'te ilişki yaşamaya başladı. İkili, geçen yıl mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yapılan 'Dolunay Katilleri' (Killers of the Flower Moon) filminin galasında tanışmıştı.

Aşkları dolu dizgin devam eden çift son olarak tekne tatiliyle gündemde.

Leonardo DiCaprio'nun süper model sevgilisi Vittoria Ceretti bu hafta Güney Fransa açıklarında lüks bir yatta eğlenirken bikinisinin üstünü çıkardı.

Cannes yakınlarındaki yatta görüntülenen model Vittoria bir şezlongda güneşlenirken yavaş yavaş bikinisini indirdi.

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Küçük bikinisinden rahatsız olan model en sonunda bikini üstünü neredeyse çıkarmaya karar verdi.

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49 yaşındaki Titanic yıldızı ve 26 yaşındaki sevgilisi yazın bir bölümünü Akdeniz'de gezerek geçirdiler ve Sardunya gibi gözde eğlence noktalarında durdular.

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Şu sıralar Leonardo DiCaprio ve genç aşkına arkadaşları da eşlik ediyor. Grup tüm gün güneşin ve denizin tadını çıkararak eğleniyor.

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Leonardo DiCaprio
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