Letonya, Almanya’dan silah ve askeri teçhizat istiyor

ANKARA (AA) – Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Almanya’dan silah ve askeri teçhizat talep etti.
Pabriks, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Letonya'ya bonkörce askeri yardım sağlamasına dikkat çekerek, Almanya’nın da "aynısını" yapması için çağrıda bulundu.
Almanya'nın savunma kapasitesinde “tarihi dönemeç” yaşadığını ifade eden Pabriks, Letonya’nın kendisini koruyabilmesi için Almanya’nın güçlü silahlar sağlamasını istedi.
Pabriks, “Büyük zorba bir ülkenin yanında yer alan küçük bir ülkeyiz. NATO ve Avrupa’ya karşı saldırganlığı önlemek istiyorsak yardıma ihtiyacımız var.” dedi.
Letonya, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için asker sayısını 12 bine çıkarmayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz