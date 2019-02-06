Levent Şahin: Yeni transferlerimiz uzun yıllardır Galatasaray'da gibiler

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor’u sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray’da, Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Teknik Direktör Fatih Terim’in, babası Talat Terim’in vefatı nedeniyle takımın başına olmamasından dolayı maçta kulübede görev yapan Levent Şahin, karşılaşma sonrasında da basın toplantısında konuşan isim oldu. Amaçlarının avantajlı bir skor almak olduğunu söyleyen Şahin, “Sonuç olarak avantaj elde ettiğimizi düşünüyoruz ama Galatasaray olarak 10 kişi kalan rakibe karşı daha tempolu oynayabilirdik. Rakibimizi de performansından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

“Yeni transferler uzun yıllardır burada gibi”

Sinan Gümüş’ün oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Levent Şahin, “Maçı seyrettikten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Taraftar ve oyuncu arasında bu olabiliyor. Oyuncunun performansıyla ilgili olarak maçı bir kez daha izledikten sonra daha doğru bir yorum yapabiliriz” dedi.

Takıma yapılan transferlerin şu ana kadarki uyumuyla ilgili de konuşan Şahin, “Devre arası yapılan transferlerde oyuncunun adaptasyonu uzun sürebiliyor. Bugün oynayan yeni transferlerle ilgili olarak da maçı tekrar izlediğimiz takdirde yorum yapabiliriz. Ama antrenmanlar olsun, kamp olsun, bütün yeni transferler uzun yıllardan bu yana Galatasaray’ın oyuncusu gibi hareket ediyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

