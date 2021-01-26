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Levent Vadisi’ne Adrenalin Park kurulacak

26.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Malatya’da bulunan Levent Vadisi’ne Adrenalin Parkı Projesi kapsamında, kamp alanı düzenlemesi, taş evler, yürüyüş platformları ve mağara aydınlatmaları faaliyetleri hayata geçirilecek.Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen “Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi” projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Malatya’da bulunan Levent Vadisi’ne Adrenalin Parkı Projesi kapsamında, kamp alanı düzenlemesi, taş evler, yürüyüş platformları ve mağara aydınlatmaları faaliyetleri hayata geçirilecek.
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen “Asırların Kültür Mirası Levent Vadisi” projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Levent Vadisi Seyir Terası’nda düzenlenen toplantıya, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Prof. Dr. Zeki Boyraz başkanlığındaki heyette yer alan Dr. Öğr. Üyesi Selman Er, Arş. Göv. Enes Karadeniz, FKA Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi Uzmanı Eyyüp Gür, İnönü Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörü ve Doğa Sporları Eğitmeni Fatih Mehmet Çubuk ve belediye personeli katılım sağladı. Toplantıda proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, projenin içeriğinde dev salıncak, yamaç salıncağı, zipline, atv cross safari, asma çelik köprü, peyzaj ve rekreasyon alanlarının olduğunu söyledi. Işık, projenin Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini kaydederek, proje kapsamında yapılan çalışmaların hangi aşamalarda olduğunu aktararak, bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da Fırat Kalkınma Ajansı’na projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Fırat Kalkınma Ajansı Levent Vadisi’ne başından beri destek veriyor. Yapılan seyir terasından başlanarak bu güne kadar gelen süreçlerde her zaman yanımızda oldular. Burayı çok sahiplendiler. İnşallah projenin tamamlanmasıyla burası hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli bir turizm merkezi olacaktır” şeklinde konuştu.
Kaymakam Hulusi Teke ise Levent Vadisi’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmaların sona ermesiyle birlikte daha fazla yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
Toplantıda ayrıca, 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan yine uygulama alanı Levent Vadisi olan Büyüleyici Vadiyi İzliyorum 2 Projesi kapsamında yapılacak faaliyetler tanıtılarak katılımcıların fikirlerine başvuruldu.
Turistlere seyir terasından öte vadiyi deneyimleme fırsatı sunacak olan bu projede kamp alanı düzenlemesi, taş evler, yürüyüş platformları ve mağara aydınlatmaları faaliyetleri hayata geçirilecek.

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