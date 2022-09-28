Levent Yüksel, İş Sanat'ta konser verecek

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Levent Yüksel, İş Sanat’ın "Cuma İş Çıkışı" konserleri kapsamında sahne alacak.
Konser, 30 Eylül'de İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz gerçekleştirilecek.
Med Cezir albümüyle 1993'te büyük bir çıkış yakalayan ve Türk pop müziğinde "Tuana", "Kadınım", "Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk" ve "Zalim" gibi unutulmaz şarkılarıyla iz bırakan sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz