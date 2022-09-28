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Levent Yüksel, İş Sanat'ta konser verecek

28.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Levent Yüksel, İş Sanat'ta konser verecek

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Levent Yüksel, İş Sanat’ın "Cuma İş Çıkışı" konserleri kapsamında sahne alacak.

Konser, 30 Eylül'de İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Med Cezir albümüyle 1993'te büyük bir çıkış yakalayan ve Türk pop müziğinde "Tuana", "Kadınım", "Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk" ve "Zalim" gibi unutulmaz şarkılarıyla iz bırakan sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

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Anahtar Kelimeler:
konser Levent Yüksel iş sanat

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