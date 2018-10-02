Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

2 / 12 Birmingham'da siyah BMW'siyle bir benzin istasyonunun yanındaki duvara çarpan ve kurtarılamayan Woodcock, Formula 1 dünyasını yasa boğdu.

3 / 12 Woodcock'un İngiltere'de en beğenilen mankenlerden olduğu belirtilirken hayranlarının kazanın olduğu yere gittiği bildirildi.

4 / 12 Trajik kazanın şoku yaşanırken olayla ilgili soru işareti yaratan detaylar olduğu belirtildi.