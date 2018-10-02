Gelen haber sonrası Formula 1 dünyası ve Kate Woodcock'un hayranları yasa boğuldu.
Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock trajik bir kazaya kurban gitti.
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Birmingham'da siyah BMW'siyle bir benzin istasyonunun yanındaki duvara çarpan ve kurtarılamayan Woodcock, Formula 1 dünyasını yasa boğdu.
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Woodcock'un İngiltere'de en beğenilen mankenlerden olduğu belirtilirken hayranlarının kazanın olduğu yere gittiği bildirildi.
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Trajik kazanın şoku yaşanırken olayla ilgili soru işareti yaratan detaylar olduğu belirtildi.
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Kazanın nasıl olduğu ve neyin neden olduğu belirlenemezken başka bir aracın Woodcock'un aracını sıkıştırmış olabileceği iddiaları yer alıyor.
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Polis olayı bütün detaylarıyla incelerken sevenleri de taziye mesajları yayınlıyor.
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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