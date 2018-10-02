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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Formula 1 şampiyonlarından İngiliz pilot Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'in eski padok kızlarından Kate Woodcock'tan acı haber geldi.

Gelen haber sonrası Formula 1 dünyası ve Kate Woodcock'un hayranları yasa boğuldu.

Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

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Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock trajik bir kazaya kurban gitti.

Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock trajik bir kazaya kurban gitti.
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Birmingham'da siyah BMW'siyle bir benzin istasyonunun yanındaki duvara çarpan ve kurtarılamayan Woodcock, Formula 1 dünyasını yasa boğdu.

Birmingham'da siyah BMW'siyle bir benzin istasyonunun yanındaki duvara çarpan ve kurtarılamayan Woodcock, Formula 1 dünyasını yasa boğdu.
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Woodcock'un İngiltere'de en beğenilen mankenlerden olduğu belirtilirken hayranlarının kazanın olduğu yere gittiği bildirildi.

Woodcock'un İngiltere'de en beğenilen mankenlerden olduğu belirtilirken hayranlarının kazanın olduğu yere gittiği bildirildi.
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Trajik kazanın şoku yaşanırken olayla ilgili soru işareti yaratan detaylar olduğu belirtildi.

Trajik kazanın şoku yaşanırken olayla ilgili soru işareti yaratan detaylar olduğu belirtildi.
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Kazanın nasıl olduğu ve neyin neden olduğu belirlenemezken başka bir aracın Woodcock'un aracını sıkıştırmış olabileceği iddiaları yer alıyor.

Kazanın nasıl olduğu ve neyin neden olduğu belirlenemezken başka bir aracın Woodcock'un aracını sıkıştırmış olabileceği iddiaları yer alıyor.
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Polis olayı bütün detaylarıyla incelerken sevenleri de taziye mesajları yayınlıyor.

Polis olayı bütün detaylarıyla incelerken sevenleri de taziye mesajları yayınlıyor.
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti

Lewis Hamiton'ın eski padok kızlarından Kate Woodcock hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
formula 1 lewis hamilton Kate Woodcock

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