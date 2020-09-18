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Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 20:45 | Son Güncelleme

Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı

KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen turnuvanın son gün ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş'ı 77-64 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 75-67'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmalar sonunda takımlara kupaları verildi.

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