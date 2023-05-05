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Leyla Gencer vefatının 15. yılında yad edilecek

05.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın dünyaca tanınmış sopranolarından Leyla Gencer'i, vefatının 15. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek anma konserinde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Sihirli Flüt", Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", "Don Carlo", "Maskeli Balo", "Aida", "I Vespri Siciliani", Gioachino Rossini’nin "Sevil Berberi", Gaetano Donizetti’nin "Anna Bolena", Vincenzo Bellini'nin "Norma", Jules Massenet’in "Manon", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana", Camille Saint-Saens'in "Samson ile Dalila" adlı operalarından aryalar seslendirilecek.

Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik edeceği konserde, Esra Abacıoğlu Akcan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Aslı Ayan, Jaklin Çarkçı, Evren Ekşi, Anna Sirel Y. Etyemez, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Otilia İpek, Nazlı Deniz Süren, Hande Soner Ürben ve Evren Işık Yasemin solist olarak sahne alacak.

Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan Leyla Gencer, Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok kez konser verdi.

Unutulmaz operaların karakterleri Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Floria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Aida ve Violetta'ya uzun yıllar hayat veren sanatçı, seçkin opera sahnelerinde ve resitallerinde dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Leyla Gencer'in opera repertuvarı, 23 bestecinin 72 yapıtını kapsıyordu.

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Opera Leyla Gencer konser

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