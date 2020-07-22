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Leylek dostu Avşar Mahallesi’nde yaralı leylek için seferberlik

AYDIN HABERLERİ  | 22.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı leylekleriyle ünlü Avşar Mahallesi’nde yaralı bir leyleği hayata döndürmek için seferberlik ilan edildi.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı leylekleriyle ünlü Avşar Mahallesi’nde yaralı bir leyleği hayata döndürmek için seferberlik ilan edildi. Mahalle sakinleri, muhtarlık ve çevrecilerin girişimleri sonucu yaralı leylek tedavi altına alındı ve Doğa Koruma Milli Parklar(DMPK) Aydın Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Söke’nin leylek dostu bölgelerinden Avşar Mahallesi muhtarı Erdoğan Bakan, mahalle sakinlerinin gözlem yaptıkları bir yuvada bulunan yavru leyleklerden birinde sorun yaşandığını tespit etti. Muhtar Bakan, hemen leyleklerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) haber verdi. Kuşadası EKODOSD yöneticileri hemen Avşar’a giderek yuvayı kontrol edip, yavrulardan birinin ayağa kalkamadığını tespit etti. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Geçmiş tecrübelerimize dayanarak yavrunun ayağına siyah saman iplerinin dolandığını düşündük. Bu konuda işbirliği yaptığımız Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi’ni arayarak teknik destek istedik. Yuvanın bulunduğu direk yol üzerinde olmadığından, merdiven sistemiyle yukarı çıkılarak yavru aşağıya indirildi. Yaptığımız kontrollerde siyah saman iplerine dolanan ayağın koptuğunu ve kangren oluştuğunu gördük. İlk yardım tedavisini uygulayarak yavruyu Kuşadası’na getirip besledik ve DKMP Aydın Şube Müdürlüğü’nü aradık. Aydın’dan gelen DKMP Aydın Şube Müdür Yardımcısı Egemen İşcan’a yavruyu teslim ettik. Sakat yavru ADÜ Veterinerlik Fakültesine götürülerek, tedavi edilip protez ayak takılması için bir çalışma başlatılacak. Siz de doğada siyah saman ipleri görürseniz; bu iplerin bir leyleğin hayatına mal olacağını ya da onu sakat bırakarak kardeşleriyle birlikte Afrika’ya göç etmesini engelleyeceğini düşünerek, lütfen onları toplayınız. Çevreye çöp atılmasın, leylek yuvaları temiz kalsın. Bu konuda duyarlılık gösteren DKMP Aydın Şube Müdürlüğü’ne, Avşar Muhtarı Erdoğan Bakan’a, Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi’ne ve Avşar’lı vatandaşlara teşekkür ederiz” dedi.

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