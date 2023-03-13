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Leylek Ormanı’na leylekler gelmeye başladı

13.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye’ye gelmeye başlayan leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan ’Leylek Ormanı’nda ulaştı.

Leylek Ormanı’na leylekler gelmeye başladı

Baharın müjdecisi leylekler, Samsun’un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan ’Leylek Ormanı’na gelmeye başladı. Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarına dişilerinden önce gelen erkek leylekler, yuvalarını tamir ediyor.

Nisan ayında dişi leyleklerin gelmesiyle üreme dönemi başlayacak. Burada her biri 3-4 yavru büyütecek olan leyleklerin mayıs ayında yavruları yumurtalardan çıkmaya başlayacak. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacak.
Leylek Ormanı’nda dişi leylekler devamlı yuvada kalarak yumurtladıktan sonra yavrularını büyütürken, erkek leylekler de aynı yuvada yavrusuna zarar vermemek için akşamları Leylek Ormanı’nın bir diğer bölümü olan ve ismine ‘Leyleklerin Kır Kahvesi’ denilen bölgede kalacak. Bölgede 5 aylık bir süre kalan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere hareket edecekler.
Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek gelen leyleklerin bulunduğu Leylek Ormanı ziyaretçilerini bekliyor.

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