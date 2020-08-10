Leylek yolunu şaşırdı istasyonun maskotu oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tavukların bulunduğu bir petrol istasyonuna inen leylek, adeta benzin istasyonunun maskotu oldu. Tavuklarla birlikte dolaşan ve istasyondan ayrılamayan leylek, vatandaşların ve özellikle de çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Sarıgöl Yeni Sanayide faaliyet gösteren Ertürk Petrol İstasyonuna gelen leylek gördüğü ilgiden dolayı bir türlü bulunduğu yerden ayrılamıyor. Petrol istasyonunda çocuk alanı parkı ve çeşitli tavuklarının sergilendiği alana gelen leylek özellikle çocukların ilgisini çekiyor. İstasyon çalışanları tarafından bakılan leylek, tavukların kümeslerine giriyor, dışarıya çıkarak dolaşıyor. İstasyona dinlenmeye gelen ailelerin çocukları ilk kez leylek görmenin keyfini yaşarken hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Ne zaman gideceği belli değil"

Ertürk Petrol İstasyonu ve dinlenme Yetkilisi Sercan Göçeren, "Bir gün önce ailelerin bulunduğu ve çocuk oyuncaklarımızın bulunduğu alana leylek geldi. Dinlenme alanımızda ayrıca çeşitli türlerden tavuk beslemekteyiz. Leylek, tavuklarla birlikte dolaşmaya başladı. Geldiğinden beri buradan hiç ayrılmadı. Tavuklarla birlikte kümeslere giriyor. Leylek görmeyen çocuklar resim çekiştiriyorlar. Biz elimizden gelen kadar leyleğe bakıyoruz. Ne zaman gideceğini bilmiyorum. Zamanı gelince gideceğine inanıyorum. Leylek burada oldukça ilgi görüyor." dedi.

