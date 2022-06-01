Lezita en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 100'de

İSTANBUL (AA) - Lezita, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2021 sonuçlarında en büyük 100 şirket arasında yer aldı.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl gerçekleştirilen çalışmada 93. sırada yer alan şirketin sırası bu yıl da değişmedi.

1969'dan bu yana ekonomiye katkıda bulunan Türkiye'nin ilk özel sektör yem şirketi Abalıoğlu Grubu bünyesinde 2006'da kurulan Lezita, 16 yıldır istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Lezita olarak genç yaşımızda Türkiye'de beyaz et sektöründe en büyük oyunculardan biri haline geldik.

Bu sonuç, halkımızın iyi beslenmesine katkıda bulunmak üzere gıda güvenliği ve sağlıklı ürün üretimi için ilk günden bu yana gösterdiğimiz çabalar konusunda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Lezita'nın global bir gıda markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Ergül, şunları kaydetti:

"Lezita, ileri işlenmiş pratik ürünlerde lider. 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021'de ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştık. Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan markasıyız. 2022'de ihracatta hedefimiz 125 milyon dolar. Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz.

Üretime ve yatırıma her koşulda ve kesintisiz devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yatırım kararı aldığımız Kahramanmaraş Üretim Tesisimizin temelini yılın üçüncü çeyreğinde atacağız. Bu yatırım hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Tesis ile 3 bin yeni istihdam yaratacağız. 2022'de tüm yatırımlarımızın değeri 50 milyon avroyu bulacak."

Şirket, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından gerçekleştirilen Ege'nin İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında da bölgenin en büyük 10 firması arasında yer aldı.

Lezita, şirketlerin üretim ve satış performanslarına göre değerlendirildiği çalışmada 7'nci oldu.

