YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Lezita, ihracatta hedef büyütüyor

Lezita, ihracatta hedef büyütüyor

18.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül: - "Lezita olarak ihracat hedeflerimizi daha da büyütüyor, yatırımlarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ürünleri 50'den fazla ülkede tüketiciyle buluşan Lezita, ihracat hedeflerini büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Ergül, bu görevle Türkiye'nin ihracat hedeflerine erişmesi için yeni bir sorumluluk üstlenecek.

Ege ihracatçıları bünyesinde en çok kanatlı ürünler ihracatı yapan ikinci firma olan Lezita, gelecek yıl birinciliği hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın salgın döneminde de büyümesini sürdürdüğünü, yatırımlarını ve istihdama katkısını kesintisiz devam ettirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lezita olarak ihracata büyük bir önem veriyor, kurulduğumuz günden itibaren 'uluslararası bir marka olma' hedefi ile çalışıyoruz. Bugün itibarıyla ürünlerimizi 50'den fazla ülkeye gönderiyor ve şirket olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan markasıyız. Lezita olarak ihracat hedeflerimizi daha da büyütüyor, yatırımlarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Nitelikli üretim ve istihdamla Ege Bölgesi'ne daha fazla değer katmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut görevime ek olarak sektörümüzün gelişimi için çok önemli bir işleve sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiş bulunuyorum. Böylece şirketimiz adına ülkemizin, sektörümüzün ihracattaki gelişimine daha fazla katkıda bulunma fırsatına sahip olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GoStudent, yapay zeka teknolojisi ile öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi ölçüyorGoStudent, yapay zeka teknolojisi ile öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi ölçüyor
CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildiCHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildi
Giresunspor-Beşiktaş maçının ardındanGiresunspor-Beşiktaş maçının ardından

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:12
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Zengin erkeklerle flört etmek için 3 sebep!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.