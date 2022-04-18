Lezita, ihracatta hedef büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Ürünleri 50'den fazla ülkede tüketiciyle buluşan Lezita, ihracat hedeflerini büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Ergül, bu görevle Türkiye'nin ihracat hedeflerine erişmesi için yeni bir sorumluluk üstlenecek.

Ege ihracatçıları bünyesinde en çok kanatlı ürünler ihracatı yapan ikinci firma olan Lezita, gelecek yıl birinciliği hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita'nın salgın döneminde de büyümesini sürdürdüğünü, yatırımlarını ve istihdama katkısını kesintisiz devam ettirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lezita olarak ihracata büyük bir önem veriyor, kurulduğumuz günden itibaren 'uluslararası bir marka olma' hedefi ile çalışıyoruz. Bugün itibarıyla ürünlerimizi 50'den fazla ülkeye gönderiyor ve şirket olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan markasıyız. Lezita olarak ihracat hedeflerimizi daha da büyütüyor, yatırımlarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Nitelikli üretim ve istihdamla Ege Bölgesi'ne daha fazla değer katmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut görevime ek olarak sektörümüzün gelişimi için çok önemli bir işleve sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiş bulunuyorum. Böylece şirketimiz adına ülkemizin, sektörümüzün ihracattaki gelişimine daha fazla katkıda bulunma fırsatına sahip olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

