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Lezita'ya Kariyer.net'ten "İnsana Saygı" ödülü

27.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezita'ya Kariyer.net'ten "İnsana Saygı" ödülü

İSTANBUL (AA) - Lezita, insan kaynakları platformu Kariyer.net tarafından 20'ncisi düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Lezita'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, işe başvuru süreçlerindeki uygulamalarıyla 2019 ve 2020 yılları İnsana Saygı Ödülü'nün sahibi oldu.

Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında verilen ödüller, aday başvurularını yüzde 100 yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru alan firmalara veriliyor.

Kariyer.net üzerinden gerçekleştirilen oylamada adaylar da İK süreçleri, markası ve iletişimi bakımından en beğendikleri firmayı belirliyor. İçerik, görsellik ve yaratıcılık kriterleri dikkate alınarak yapılan diğer oylamada ise en iyi tasarımlı iş ilanı oylanıyor. Organizasyonun ödül töreni bu yıl salgın nedeniyle 2019 ve 2020 yılları için çevrimiçi olarak düzenlendi.

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