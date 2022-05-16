Lezita'ya uluslararası tasarım ödülü

İSTANBUL (AA) - Lezita "İçli Tavuk", ambalaj tasarımı ile NY Product Design Awards'taa gümüş (silver) ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, yaratıcılığa olan bağlılığı ve tasarım konusundaki titizliği ile uluslararası ödül organizasyonlarından bir kez daha takdir gördü.

Lezita, sektörde bir ilke imza attığı "İçli Tavuk" ürün ailesinin ambalaj tasarımı ile NY Product Design Awards'ta gümüş (silver) ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ürünlerinin tüketicilerle nasıl buluşturdukları konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, "Ambalaj konusunda oldukça titiz davranıyoruz. Markamızın dinamikliğini, kalitesini, verdiği güven duygusunu, öncü inovatif bakış açısını ve sıra dışılığını ambalajlarımıza da taşıyoruz. Bu çabalarımızın uluslararası organizasyonlarda takdir görmesi bizlere gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Lezita'nın tüketicilerinden ilham alarak geliştirdiği "İçli Tavuk" ürün ailesi; sucuk ve mozzarella dolgulu çıtır piliç topları, ıspanak ve mozzarella dolgulu piliç kroketten oluşuyor.

"İçli Tavuk" ürün ailesi gençler başta olmak üzere her yaştan insana pratik ve lezzetli bir seçenek olarak satışa sunuluyor. Lezita'nın ambalajları; reklamlarındaki "Bazen içinden ne çıkacağını bilemezsin" söylemini yansıtıyor.

International Awards Associate'in (IAA) misyonunu sürdüren NY Product Design Awards, tasarımları ile günlük yaşamı daha iyi hale getiren, dünyanın her yerinden yetenekli ürün ve tasarımcıların, tasarım ekiplerinin ve üreticilerin çabalarını onurlandırmak için kuruldu.

"İçli Tavuk" ürün ailesinin ambalajları kısa bir süre önce ABD merkezli MUSE Awards'ta da ödüle layık görülmüştü.

