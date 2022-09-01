Lezzet festivali "Konya GastroFest" başladı

Konya'nın yemek kültürünün tanıtılmasının yanı sıra Türkiye'nin farklı lezzetlerinin de görücüye çıkacağı "Konya GastroFest" başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesince Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin açılış töreninde, yüzlerce yıllık bir birikimin, başkent Selçuklu'nun binlerce yemeği, şerbeti, sofralara özel tarifleri 1-4 Eylül'de Konya'da, gastronomi meraklılarıyla buluşacağını söyledi.

Konya mutfağı için "Yiyen hayran, yemeyen pişman" dendiğini hatırlatan Kurum, "Konya Mutfağı; Çatalhöyük'te doğan medeniyetlerle başlayan, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap ve erkanıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir. Dünyada tek anıt mezarı olan, Mevlevi dergahının baş aşçısı Ateşbazı Veli, Konya mutfağımızın, çok önemli tarihi bir ismidir." dedi.

Türk kültüründe yemeğin, sofrayla özdeşleştiğine değinen Kurum, sofranın, etrafında birlik ve beraberliğin sağlandığı, misafirlerin ağırlandığı bir sembol olduğunu dile getirdi.

- "Konya mutfağı, milyonlarca insanı bir araya getirmeye devam edecektir"

Kurum, ünü Türkiye'yi aşan Konya yemeklerinin birer marka olduğunu belirterek, "Bu markayı uluslararası platformlara taşımak hepimizin görevidir. Konya mutfağının bu potansiyeli vardır, bu lezzeti vardır. Gelen, bu lezzeti görmüştür, tatmıştır ve inanın; gittiği her yerde Konya mutfağını hayranlıkla anlatmıştır. Bu bakımdan gastronomi kültürüyle Konya mutfağı, Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmalarıyla inşallah küresel bir marka olacak. Adeta etrafında kurulduğu muhabbetlerle gönülleri doyuran, Konya'nın insanlık birikimini, hoşgörüsünü, birlikte yaşama ahlakını dünyaya taşıma vesilesi olan Konya mutfağı, milyonlarca insanı bir araya getirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Sofralardan iş yerlerine kadar her alanda israfın önlenmesi için büyük çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Kurum, "Sıfır Atık Hareketi israfın önlenmesinde bizim en büyük gücümüzdür. Sıfır Atık Hareketinin mutfağımızdan başlayarak evlerimize, dükkanlarımıza, iş yerlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize kadar her yerde bir kültür haline dönüşmesi en büyük hedefimizdir. Bu hedef için de hepimizin canla başla çalışarak, sıfır atığı hayatımızın bir parçası haline dönüştüreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Konya GastroFest'te yemeğin hikayesinin de anlatılacağı bir konsept oluşturuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise yemeğin bir medeniyet olduğunu, evlerde pişen aşın kardeşliği, beraberliği pekiştirdiğini dile getirdi.

Usta, Konya'nın 10 bin yıllık medeniyetinde yer edinmiş tüm yemek çeşitlerinin "Konya GastroFest"te sergileneceğini belirterek, "İnşallah günümüz bereketli olsun. Bereketimiz taşsın, dökülmesin. İsraftan uzak, paylaşmayı bilen, sadece yemeğini değil, merhametini, sevgisini, barışını Konya'dan bütün dünyaya duyurmaya çalışan, bu vesileyle manevi iklimini her ortamda artırmaya çalışan Konyalı hemşehriler olarak, biz bize yakışanı yaparak, bu festivalde eminim çok güzel görüntülerle, çok güzel dostluklarla, uluslararası olarak gelen katılımcılarımızla oluşturduğumuz bağlarımızla Konya'mızı çok daha büyük bir medeniyet halinde tanıtma imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya GastroFest'te yemeğin hikayesinin de anlatılacağı bir konsept oluşturduklarını ifade ederek, "Konya mutfağının Çatalhöyük'le yoğrulan, Selçuklu sarayında pişen ve Mevlevi mutfağında olgunlaşan öyküsü, Konya GastroFest'te en güzel etkinliklerle adeta yeniden hayat bulacak. GastroFest kapsamında yapılacak söyleşiler, konserler, müzikaller, çocuklara yönelik etkinlikler ve yemek yarışmalarıyla, festivalimiz bir şölen havasında gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Üniversitelerin aşçılık bölümünden mezun olan öğrencilere kuşakları giydirildi.

Mevlevi mutfağı aşçısı Ateşbaz Veli türbesinden getirilen tuz, Emine Erdoğan, Bakan Kurum ve katılımcılar tarafından toyga çorbasına atıldı.

