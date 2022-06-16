LG, 2022 model TV’lerinin Türkiye satışına başladı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics Türkiye, 2022 TV serisinin piyasaya çıktığını duyurdu.

LG Electronics açıklamasına göre, şirket, OLED teknolojisini sürekli olarak mükemmelleştirip geliştirerek dokuz yıldır global premium TV pazarındaki lider konumunu koruyor. Gelişen teknolojiyle birlikte TV’nin tüketicilerin hayatındaki yeri de değişiyor.

Tanıtımı gerçekleştirilen 2022 serisinin en üst basamağında LG’nin şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş ve en parlak OLED’i olan OLED evo serisi yer alıyor. Yeni seride 5. Nesil α9 AI İşlemci’nin kontrol ettiği pikseller parlaklık artırıcı özelliği sayesinde çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler ile ev eğlence deneyimi yeni zirvelere taşınıyor.

LG, 2022 TV serisi ile OLED kategorisinde tüketicilere en geniş aralıklı boyut seçeneklerini sunuyor. Bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak dünyanın ilk 97 inç OLED TV'sine ek olarak 88, 83, 77, 65, 55 ve 48 inç boyutundaki modellerle farklı mekanların farklı ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Daha küçük boyutlu TV arayışında olanlar veya konsol ya da PC oyuncuları için ise dünyanın en küçük OLED TV’si 42 inç TV, 2022 serisi ile sunuluyor.

Kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi sayesinde kusursuz siyah ve kusursuz renkler sunan yeni LG OLED serisi Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos teknolojileri birlikte sinematik deneyimini en üst noktaya taşıyor. Oyun deneyiminde de iddialı olan yeni seri, 0.1 milisaniye tepki süresi, HDMI 2.1 desteği, VRR, AALM gibi üstün oyun özellikleri ile oyunseverlerin favori oyun ekranı haline gelecek.

Yeni seri, LG'nin yenilikçi Smart TV platformunun en yeni sürümü olan webOS 22 ile birlikte geliyor. Yeni sürüme eklenen çoklu kullanıcı profili özelliği ile kullanıcılar farklı profiler oluşturabiliyor. webOS22, ekranı mobilden TV'ye yansıtmanın basit bir yolunu sağlayan NFC Magic Tap ve evdeki bir TV'den diğerine Wi-Fi aracılığıyla kablo veya uydu içeriğinin yansıtılmasına olanak tanıyan Odadan Odaya Paylaşım gibi kullanıcı dostu özellikler de sunuyor.

Yeni seride TV’yi ev dekorasyonunun bir parçası haline getirmek isteyen tüketiciler için tasarlanan Lifestyle TV serisi LG OLED Objet Collection da bulunuyor. Serinin ilk modeli olan Easel, OLED evo teknolojisine sahip 65 inç ekran, 80 watt gücünde bir hoparlörü içinde barındıran ve TV’yi kapattığınızda yukarı doğru hareket eden, Danimarkalı ünlü tekstil markası Kvadrat tarafından tasarlanan hareketli bir kılıfa sahip.

LG OLED Objet Collection serisinin diğer yeni modeli ise 55 inç OLED evo ekran ve bej renginde yerleşik bir standla sunulan Posé. Minimalist tasarımı ile Posé, TV’yi istediği yere konumlandırmak isteyen tüketiciler için ideal bir seçenek sunuyor.

- "Ülkemizdeki LG OLED TV pazar hacmi yüzde 116 büyüyerek 59 milyon dolara ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği Ürün Müdürü Kevin Cho, gün içerisinde TV izleme oranının salgın öncesine göre yüzde 77’lik bir artış gösterdiğini belirterek, buna paralel olarak Premium TV pazarının da genişlediğini ifade etti.

Cho, TV pazarındaki büyümenin hem dünyada hem de Türkiye’de hemen hemen aynı kalırken, 2 bin dolar ve üstü TV pazarının dünyada yüzde 22, Türkiye’de ise yüzde 103 büyüdüğünü kaydetti.

2020’de Türkiye'de 42 milyon dolar olan 2 bin dolar üzerindeki TV pazarının, 2021’de 85 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Ülkemizdeki LG OLED TV pazar hacmi ise, yüzde 116 büyüyerek 27 milyon dolardan 59 milyon dolara ulaştı, bu rakam tüm dünyada yüzde 52’lik büyüme ile 85 milyar dolar oldu." açıklamasını yaptı.

Tüketicilerin LG OLED TV’lere olan ilgisindeki artışın bir TV’den beklentilerinin değişmesi ile paralel olduğunu aktaran Kevin Cho, "Globalde, tüketicilerin hafta için TV izleme oranları pandemi öncesi döneme oranla yüzde 77’lik artış gösterdi. Ayrıca, yapılan araştırmalar TV almayı planlayan tüketicilerin, TV’lerinin ev dekorasyonuna uyumlu bir tasarımda olmasına özen gösterdiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kevin Cho, uzun süreli TV izlemenin sağlıklarına olumsuz etki edeceğini düşünen tüketicilerin, yüzde 57’lik pay ile gelecekte ürün satın alırken ana odaklarının sağlık olacağını söylediklerini belirtti.

Çevreye saygılı ve geri dönüşümü benimseyen markaların da bir adım önde olduğunu belirten Cho, "Yine, araştırmalar gösteriyor ki, insanların yüzde 58'i artık çevre sorunları hakkında Kovid-19 öncesine göre daha bilinçli. Yüzde 24'ü ise ürün veya hizmetlerine çevresel faktörleri entegre etmeyen markaları satın almayacağını belirtiyor. Bu noktada da, üretim süreçlerinin her aşamasında çevre bilinci ile hareket eden LG, ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

