LG A9K Pro satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), derinlemesine ve çok daha uzun süreli temizlik sunan yeni dik süpürgesi LG A9K Pro'yu satışa sundu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG Brandshop ve zincir teknoloji marketlerinde tüketicilerin ilgisine sunulan LG A9K Pro, yüksek emiş gücü, toz sıkıştırma ve kolay boşaltma sağlayan Kompressor teknolojisi, 120 dakikaya kadar çalışma süresi için çift PowerPack pili, sadece bir başparmak hareketi ile sağlanan dokunmatik kontrolü, 5 adımlı filtrasyon sistemine sahip HEPA filtresi ve yıkanabilir filtreleriyle kapsamlı temizliğin en büyük destekçisi oluyor.

Geliştirilmiş özellikleriyle daha detaylı ve uzun süreli temizlik sunan LG A9K Pro, Smart Inverter Motoru, kir ve tozu ayıran yapısıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. LG A9K Pro'nun Smart Inverter Motoru aynı zamanda çalışma sırasında minimum mekanik sürtünmeye sahip fırçasız tasarımıyla daha az yıpranıyor ve motor için 10 yıllık parça garantisi sunulmasını sağlıyor. Böylelikle LG A9K Pro kullanıcıları, uzun yıllar boyunca detaylı temizliğin keyfine varabiliyor.

HEPA Filtreli 5 Adımlı Filtrasyon Sistemi'ne sahip LG A9K Pro, ev yüzeylerinden 0,3 mikron kadar küçük toz parçacıklarının yüzde 99,97'sini yakalamaya yardımcı oluyor. LG A9K Pro'nun kullanıcıları mutlu eden bir başka özelliği ise filtrelerin çıkartılıp yıkanarak emiş gücünün ilk günkü gibi korunabilmesi. LG A9K Pro'nun hem metal filtresi hem de kumaş ön filtresi ve ince toz filtresi, kolayca çıkartılarak ve suda yıkanabiliyor.

LG A9K Pro, dik süpürge kullanıcılarının başlıca şikayetlerinden biri olan sık sık çöp haznesini boşaltma gerekliliğine de bir çözüm sağlıyor. LG tarafından sunulan Kompressor teknolojisi, çöp haznesinde toplanan toz ve kılları sıkıştırarak çöp kutusunun daha uzun süre boşaltılmadan kullanılmasına olanak tanıyor. LG’nin bu teknolojisi, sıkıştırılmamış kapasitenin 2,4 katına kadar ekstra alan sağlıyor.

Dik süpürge kullanıcılarının bir diğer sorunu olan şarjın çabuk bitmesi, 2021 yılında satışa sunulan LG A9’un çift pili sayesinde sağladığı 80 dakikalık çalışma zamanı ile çözülmüştü. Ancak geliştirilmiş LG A9K Pro, Çift PowerPack pili sayesinde bu süreyi de artırarak toplam çalışma süresini 120 dakikaya çıkartıyor. LG A9K Pro kullanıcıları, tam iki saat boyunca evlerinin her bir köşesini detaylı bir şekilde temizleyebiliyor. Süpürgenin yüksek emiş gücünün de sağladığı ekstra temizlik sayesinde, evleri sıklıkla süpürme zorunluluğu ortadan kalkıyor, LG A9K Pro ile süpürülen evler uzun süre toz ve kirden arınmış halde kalıyor.

LG A9K Pro, her evin ihtiyacına ve uygun alanına göre duvara montaj modu, zemin standı modu ve kompakt mod olmak üzere 3 farklı şekilde saklanabiliyor. Tek tuşla kontrol edilebilen paneli, kullanıcıların ihtiyacına göre uzayıp kısalabilen teleskopik borusu, LG ThinQ uygulaması üzerinden kontrol edilip yönetilebilmesi ve birçok farklı alanın temizliği için kullanılan farklı başlıkları LG A9K Pro'nun öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

