LG, Ankara Kentpark AVM’de yeni nesil OLED TV’lerini sergiliyor

İSTANBUL (AA) - LG Türkiye, 23-25 Eylül'de Ankara Kentpark AVM’de kurulacak OLED Pop-Up Store’da 2022 model LG OLED TV’lerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, Kentpark AVM’de, Ankaralı teknoloji severlerle buluşuyor. Ziyaretçilere LG OLED evo teknolojisinin tanıtılacağı etkinlik, birbirinden heyecanlı mini yarışmalara, ödüllü etkinliklere ve eğlencelere de ev sahipliği yapacak.

Ankara Kentpark AVM’de sergilenecek LG'nin 2022 OLED TV serisi, tüketicilere daha fazla seçenek sunan yeni ekran boyutları ve şık tasarımlarıyla öne çıkıyor. Dünyanın ilk 8K OLED TV’sinin yanı sıra, LG’nin yeni Lifesyle Ekran serisi Objet Collection modellerinin Ankaralı tüketicilerin beğenisine sunulacağı etkinlik, 3 gün boyunca devam edecek.

Oyuncu, Emrecan Önal ve Ümidi 24 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlik alanında olacak. Emrecan Önal ve Ümidi, görüntü kalitesi ve üstün oyun özellikleri ile oyunseverlerin tercihi LG OLED evo ekranda ziyaretçilerle birlikte oyun oynayacak.

-Her ihtiyaca uygun boyut, şık tasarım

LG’nin 2022 model OLED evo TV’leri arasında yer alan G2 serisinde 83,77, 65 ve 55 inç OLED TV seçenekleri bulunuyor. G2 serisinin Galeri Tasarımı, TV’lerin mükemmel görünmesi ve izleme ortamına daha fazla uyum sağlaması için duvara boşluksuz olarak monte edilebiliyor. LG'nin C2 serisi ise, 83, 77, 65, 55, 48 ve küçük boyutlu TV’lerden hoşlananlar veya konsol ve PC oyunları oynayanlar için ideal olan yeni 42 inç’lik OLED TV olmak üzere toplam altı ekran boyutu bulunuyor.

Yeni ve geliştirilmiş LG 5.Nesil α9 Akıllı İşlemci, yeni OLED evo modellerinin performansını artırmak için derin öğrenme algoritması kullanıyor ve ekran öğelerini birbirinden daha belirgin hale getirerek görüntülere daha fazla üç boyutlu bir kalite veriyor.

G2 ve C2 serisi modellerde bulunan 5.Nesil α9 işlemci, ekranda 5 binden fazla alanı ayrı ayrı işleyen ve her birini hem daha parlak hem de daha canlı ve ayrıntılı bir görüntü üretmek için geliştiren yeni Gelişmiş Dinamik Ton Eşleme algoritması bulunuyor.

LG'nin bu yeni işlemcisi, Gelişmiş AI Ses özelliği aracılığıyla ses kalitesini artırarak TV'lerin yerleşik hoparlörlerinin sanal 7.1.2 surround ses üretmesini sağlıyor.

- Ödüllü TV serisi: LG OLED Objet Collection

Verilen bilgiye göre, Kentpark’taki etkinlik kapsamında Ankara’da ilk kez sergilenecek LG’nin yeni Lifestyle Ekran serisi OLED Objet Collection’da yer alan ve bir tuvali andıran Easel modeli, minimalist tarzı ve nötr renkleriyle her ortalama uyum sağlıyor.

Danimarkalı ünlü tekstil markası Kvadrat tarafından tasarlanan TV’nin kumaş kaplı kapağı, kumandaya tek bir dokunuşla hareket ederek kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılıyor.Serinin bir başka modeli LG OLED Objet Collection Posé ise, üst düzey bir mobilya veya sanat objesini andırıyor. LG'nin en yeni OLED teknolojileri aracılığıyla unutulmaz izleme deneyimleri sunuyor.

