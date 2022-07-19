LG, Bağlantı Standartları Birliği Yönetim Kurulu'na katıldı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), nesnelerin interneti (IoT) için evrensel açık standartları geliştirmeye ve gelişimi teşvik etmeye odaklanan lider küresel kuruluş olan Bağlantı Standartları Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi.

LG açıklamasına göre, Bağlantı Standartları Birliği Yönetim Kurulu'nun destekleyici üyesi olan LG, organizasyona akıllı ev ve iletişim teknolojilerinde büyük bir uzmanlık ve deneyim getiriyor. Yeni atanan yönetim kurulu üyeleri, LG'nin Baş Strateji Ofisi'nden Don Williams ve LG'nin Baş Teknoloji Ofisi'nden Dr. Sang Kim oldu.

Yeni rolüyle LG, Bağlantı Standartları Birliği'nin akıllı ev cihazlarını bağlamak için açık kaynaklı IoT protokolü olan Matter'in geliştirilmesine ve standartlaştırılmasına aktif olarak katılmayı ve akıllı ev ekosisteminin genişlemesine öncülük etmeyi planlıyor.

Akıllı ev teknolojileri için İnternet Protokolü (IP) tabanlı bir iletişim standardı olan Matter, çeşitli üreticilerin ürünlerinin iletişim kurabileceği ve veri paylaşabileceği açık bir akıllı ev ortamı oluşturmaya yardımcı oluyor ve uyumluluk sorunlarını sona erdiriyor.

LG, LG ThinQ akıllı ev platformu ve uygulaması ve ödüllü webOS akıllı TV platformu da dahil olmak üzere kolaylık sağlayan akıllı platformlarında Matter için destek sağlamayı amaçlıyor. Matter'ın benimsenmesi sadece LG müşterilerine fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şirketin yenilikçi ev aletleri ve TV programlarının genel rekabet gücünü de güçlendirecek.

Bağlantı Standartları Birliği, global üyeliği olan 500'den fazla şirketle IoT için açık standartlar oluşturmak için iş birliği yaparak yaşama, çalışma ve oyun oynama şeklini dönüştürüyor, üyelerinin derin ve farklı alanlardaki uzmanlıkları, sağlam sertifika programları ve eksiksiz bir açık IoT çözümleri paketi ile daha sezgisel, yaratıcı ve kullanışlı bir dünyaya doğru harekete öncülük ediyor.

- "Daha bağlantılı ve uygun bir gelecek yaratma yönündeki motivasyonumuzu gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics'in Teknolojiden Sorumlu Direktörü (CTO) ve Başkan Yardımcısı Dr. Kim Byoung-hoon, Bağlantı Standartları Birliği'ndeki rollerinin, daha bağlantılı ve uygun bir gelecek yaratma yönündeki motivasyonlarını gösterdiklerini belirtti.

Kim Byoung-hoon, "Matter'in benimsenmesi ve desteklenmesiyle TV'ler, ev aletleri, IoT cihazları ve sensörlerin de dahil olduğu büyüyen akıllı ürün yelpazemiz, birbirine ve tüm uyumlu çözümlere daha güvenli ve kolay bir şekilde bağlanabilecek. Yenilikçi müşteri deneyimleri sunmaya ve akıllı evin evrimini ileriye taşımaya yardımcı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

LG'nin İnovasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG'nin Kuzey Amerika İnovasyon Merkezi LG NOVA’nın Başkanı Dr. Sokwoo Rhee de tıpkı Bağlantı Standartları Birliği gibi, LG'nin de kendini içinde yaşanılan dünyayı geliştirmeye ve iyileştirmeye adadığını kaydetti.

Rhee, "Bizim için bu, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunma, evde ve ev dışında hizmet ve değer sağlama şeklimizi iyileştirmeye odaklanan yenilikçi ürün geliştirme anlamına geliyor. Bu işbirliğini ve gelecek tüm fırsatları dört gözle bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bağlantı Standartları Birliği Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tobin Richardson ise LG'nin mühendislik alanındaki uzmanlığı ve bağlantı çözümlerinin de içerisinde bulunduğu geniş ürün yelpazesiyle Bağlantı Standartları Birliği’ne büyük bir enerji ve pazar erişimi sağladığını ancak kendilerini LG ile daha güçlü yapan şeyin, "şirketin inovasyona olan bağlılığı" olduğunu belirtti.

Richardson, "Matter ile gelecekte daha da büyük yenilikleri teşvik etmeye yardımcı olmak ve nesnelerin internetinin değerini her yerdeki tüketicilere ulaştırmak için LG'nin yönetim kurulumuza katılmasından heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

