LG bilinmesi gereken teknolojileri derledi

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği bazı terimleri ve yeni ürünlerini derledi.

LG'den yapılan açıklamaya göre, gelişen teknoloji ile birlikte yaşam tarzı gibi konuşma dili de gelişiyor. 2022 yılında bazı terimleri bilmeden günlük yaşam hakkında konuşmak zorlaştı. LG, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran bu teknolojileri listeledi.

Buna göre, "Sağlığın Üstünlüğü"; küresel salgın sağlık ve zindelikten daha önemli bir şey olmadığını gösterdi. McKinsey tarafından gerçekleştirilen bir ankette, katılımcıların yüzde 79'u sağlıklı yaşamın önemli olduğuna inandıklarını, yüzde 42'si ise bunu en önemli öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Tüketicilerin sağlığını ve konforunu her şeyin üzerinde tutan LG, hijyeni teşvik eden ve ev içindeki sağlığı iyileştiren teknolojiler ve cihazlar geliştirmeye devam ediyor. LG’nin bu bakış açısına örnek olarak CES 2022’de, daha temiz iç mekan havası için yeni LG PuriCare AeroTower ve bahçesiz bile taze, besleyici yeşillikler yetiştirmeyi sağlayan LG tiiun’un da aralarında bulunduğu sağlık ve beslenmeyi iyileştirmeyi amaçlayan ürünlerini tanıtması gösteriliyor.

"Bağlantılı Yaşamın Yeni Şekli"; evde daha fazla zaman geçirilen bu dönemde, tüketiciler kişisel alanlarını kullanmada daha yaratıcı hale geliyor. Bugünün ev merkezli yaşam tarzı için geliştirilen LG Objet TV ve LG StanbyME, günlük yaşamı daha keyifli hale getiren farklılaştırılmış tasarımlara sahip.

LG'nin yeni TV'leri öne çıkıyor ve herhangi bir iç mekana sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Artık herkes bir sinema salonunu veya spor salonunu ziyaret etmek zorunda kalmadan bir film izleyebiliyor veya hızlı bir YouTube antrenmanına katılabiliyor.

"Daha Gerçekçi Bir Metaverse"; meta (ötesi) ve evreni birleştiren bir kelime olan metaverse, 2022 teknolojileri listesinin en popüler parçalarından biri konumunda. Birçok teknoloji yenilikçisinin teorileştirdiği metaverse internetin geleceği olacak.

Metaverse bir gün herkesin dijital avatarları aracılığıyla iş, seyahat veya eğlence için çevrim içi bağlantı kurmasına izin verecek. Daha fazla tüketici bu yeni konsepti benimsedikçe, UltraGear Oyun Dizüstü Bilgisayarı, UltraFine Ekran ve UltraGear Oyun Hoparlörü gibi LG ürünleri, daldırma hissini artırarak kullanıcıların sanal evrende daha gerçekçi bir şekilde gezinmelerine yardımcı olacak.

"Yeni Seyahat Deneyimleri"; LG, CES 2022'de gelecekteki mobilite vizyonunu, ev ve araç arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran konsept kabini OMNIPOD ile paylaştı. Gelişmiş modüler araç içi cihazlara, hareketli Meta Ortam Ekranına sahip uyarlanabilir iç ortama ve AI konsiyerj hizmetine sahip OMNIPOD, LG'nin mobilitenin geleceği için neler öngördüğünü gösteriyor.

"Sürdürülebilir Gelecek"; tüketiciler, şirketleri işlerini daha sorumlu bir şekilde yürütmeye zorladıkça, işletmelerin çevreye öncelik veren ürün ve hizmet sunma çabası artıyor. LG, bunu yapan teknolojiler geliştirmek için AR-GE bilgi birikiminden yararlanıyor.

LG'nin WashTower, InstaView Door-in-Door buzdolabı ve Therma V havadan suya ısı pompası gibi yeni beyaz eşya ve iklimlendirme çözümleri, çevresel etkiyi azaltmak için minimum enerji israfı sağlıyor.

Ayrıca, çevre göz önünde bulundurularak tasarlanan 2022 LG Soundbar serisi, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca daha düşük bir karbon ayak izine sahip, yüzde 100 kağıt ambalaj ve dış kasası için geri dönüştürülmüş plastik reçine kullanılıyor. Ayrıca nispeten mütevazı güç tüketimi ile kullanım sırasında enerji tasarrufu sağlıyor.

