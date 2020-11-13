LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Annelerin en iyisini bildiği gerçeğinden yola çıkan LG, tavsiyeleri ile yol gösteren annelere, LG Buharlı Çamaşır Makinesi kazanma şansı sunarak teşekkür ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım'a kadar LG tarafından düzenlenen Annem Bilir yarışmasına katılarak bildiği her hangi bir püf noktayı paylaşanlar, LG'nin enfeksiyonlara neden olan bakterileri ve alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını yüzde 99,9'a varan oranda yok eden buhar özellikli çamaşır makinelerinden birini kazanma şansı yakalıyor.

LG Electronics (LG), Instagram üzerinden düzenlediği Annem Bilir yarışması ile, günlük hayatı daha pratik hale getiren her hangi bir bilgiyi paylaşanlara LG'nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makinelerinden birini hediye ediyor.

29 Kasım'a kadar devam edecek yarışmaya katılmak isteyenlerin öncelikle @lgturkiye Instagram hesabını takip edip ilgili yarışma duyurusu paylaşımının altına yorum bırakmaları, daha sonra, kendi sayfalarında yararlı buldukları pratik bilgiyi bir video ya da fotoğraf eşliğinde #annembilir ve #lgipuclari etiketi ile paylaşmaları, bu paylaşımlarına da @lgturkiye ve minimum 3 arkadaşlarını etiketlemeleri gerekiyor.