YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LG CeilingFan iç mimarlarla buluştu

LG CeilingFan iç mimarlarla buluştu

22.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG CeilingFan ile sağlanan doğal hava akışı, serinleten teknolojiler kullanan tüketicilerin baş ağrısı ve benzeri maruz kaldığı yan etkileri de azaltıyor

İSTANBUL (AA) - LG Ceiling Fan, Mahara Concept İç Mimarlık tarafından iç mimarlara özel olarak düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

LG açıklamasına göre, İstanbul, Bursa ve Eskişehir’den gelen 50’ye yakın mimarın ilgisine sunulan LG CeilingFan CeilingFan’ın çift kanadı, kullanıcıları rahatsız eden hava akışını azaltıyor, daha homojen ve yumuşak bir hava akışı oluştururken kör noktaları ortadan kaldırarak kapsama alanını genişletiyor.

LG CeilingFan ile sağlanan bu doğal hava akışı, serinleten teknolojiler kullanan tüketicilerin baş ağrısı ve benzeri maruz kaldığı yan etkileri de azaltıyor. LG CeilingFan birinci sınıf malzeme ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. LG CeilingFan’ın üstün ve yekpare tasarımı ile yüksek esneklik çarpanı sayesinde bakım ve temizliği çok kolay hale getiriyor.

LG Premium LED ekran ise, kullanıcıların ihtiyacı olan ortamları kontrol etmesini son derece basit hale getiriyor. Üstelik, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile kullanıcılara uzun yıllar kullanım imkanı da sunuyor. LG CeilingFan, en düşük modda 26 desibel, en yüksek hızda 49 desibel ile kullanıcıları rahatsız etmeden sessiz çalışıyor.

LG CeilingFan, sunduğu doğal serinlikle, kullanıcıların evlerine ferah bir orman havası taşıyor. Güçlü motoru ve eşsiz tasarıma sahip kanatlarıyla üstün hava akışı sağlayan, hava kalitesini artıran LG CeilingFan, evdeki konforu üst seviyeye çıkarıyor.

LG CeilingFan, LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerinin havasını diledikleri serinliğe getirebiliyor, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu izleyebiliyorlar.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da Suudi Arabistan Milli Günü kutlandıİstanbul'da Suudi Arabistan Milli Günü kutlandı
Bursa Gastronomi Festivali'nde "En uzun börek yeme yarışması" düzenlendiBursa Gastronomi Festivali'nde "En uzun börek yeme yarışması" düzenlendi
Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladıSamsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
LG

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:26
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

İçi dışı bir! Tamamen şeffaf... Organları nerede?

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.