YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LG, CES'te 190'dan fazla ödül aldı

LG, CES'te 190'dan fazla ödül aldı

23.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

C1 serisi OLED TV, CES 2021'de yer alan binlerce yeni televizyon arasında öne çıktı - LG'nin OLED TV'leri, sektörün en büyük ödüllerini alarak CES'teki hakimiyetini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), 2021'de ilk kez tamamen sanal gerçekleştirilen CES'te; beyaz eşya, ev eğlence sistemleri, bilgi teknolojileri ve mobil kategorilerinde 190'dan fazla ödül kazandı.

LG açıklamasına göre, Engadget'in düzenlediği CES'in "En İyisi Ödülü (Engadget’s Best of CES Award)", televizyon kategorisinde üst üste yedinci kez LG OLED'e verildi.

LG C1 serisi OLED TV, CES 2021'de yer alan binlerce yeni televizyon arasında öne çıktı. Ayrıca LG Rollable akıllı telefonu da Engadget'in düzenlediği CES'in "En İyisi Ödülü"ne, LG'nin CES 2021 basın toplantısında gerçekleştirilen ilk sunumundan sonra, "En İyi Telefon-Mobil Cihaz Kategorisi"nde layık görüldü.

LG'nin OLED TV'leri, sektörün en büyük ödüllerini alarak CES'teki hakimiyetini sürdürdü. Yeni duyurulan LG televizyon modelleri arasında endüstri uzmanları tarafından öne çıkarılan ise The Verge, Rolling Stone ve Gear Patrol tarafından da seçilen ve OLED TV teknolojisinin bir sonraki adımı olarak nitelendirilen LG G1 serisinin OLED evo modeli oldu. Yeni LG A serisi OLED TV, Digital Trends tarafından "CES 2021 Ödülleri En Üst Teknoloji: Etkinliğin En İyisi" olarak seçildi.

LG'nin yeni InstaView Door-in-Door buzdolapları da beyaz eşya alanında kazandıkları ödüllerin yanı sıra; Tom’s Guide, WIRED, Newsweek ve PCMag gibi dergilerden de beğeni aldı. Ultra büyük yüklerle başa çıkarken diğer makinelerin kapladığı alanın yarısını kaplayan tek üniteli çamaşır yıkama çözümü sunan LG WashTower, House Beautiful ve Best Products gibi önde gelen yaşam tarzı yayınları tarafından da tavsiye edildi.

LG'nin C1 OLED TV'si ve ses tanıma teknolojisine sahip InstaView ThinQ buzdolabı, CTA'nın resmi ödül programından iki "En İnovatif Ürün Ödülü" de dahil olmak üzere "24 CES İnovasyon Ödülü"ne layık görüldü. LG, bu yıl kazandığı ödüllere; USA Today/Reviewed, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women’s Health, Business Insider gibi yayınlardaki teknoloji uzmanları tarafından layık görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:16
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel "avantajlı fırsatlar"

Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel "avantajlı fırsatlar"

Başakşehir hayvan hastanesi hızla yükseliyor

Başakşehir hayvan hastanesi hızla yükseliyor

Görele Belediye Başkanı Erener’den İhlas Holding’e ziyaret

Görele Belediye Başkanı Erener’den İhlas Holding’e ziyaret

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı

2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.