LG, IFA 2022'de "yeniden hayal edilmiş bir yaşam" sunuyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), IFA 2022'de, değişen bir dünyada tüketicilerin ihtiyaç ve zevklerini karşılamak için "Yeniden Hayal Edilmiş Yaşam" teması altında, günlük yaşama yeni olanaklar ve deneyimler getiren, tüketici odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerini sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin IFA'daki standına gelen ziyaretçiler, 97 inç OLED evo Gallery Edition TV tarafından karşılanıyor. 97 inç OLED TV G2 modeli, kendinden aydınlatmalı OLED görüntü kalitesi, gelişmiş AI tabanlı görüntü işleme teknolojileri ve etkileyici ölçüleri ile ev eğlencesine yeni bir boyut katıyor.

Ödüllü 88 inç LG SIGNATURE OLED TV 8K dahil olmak üzere LG'nin en yeni, birinci sınıf geniş ekran TV'lerinden birçoğu IFA'da sergileniyor. LG'nin 136 inç 4K Micro LED'i (3.840 x 2.160) de Berlin’de sergilenen ürünler arasında yer alıyor. Bu yenilikçi ev eğlence çözümü, mikrometre boyutunda, kendinden aydınlatmalı pikselleri modüler bir tasarımla eşleştirerek muhteşem bir ölçekte birinci sınıf görüntü kalitesi sunuyor.

LG'nin standını ziyaret edenler, retro tarzdaki "Flex Arcade" Zone'da sürükleyici bir OLED oyun deneyiminin keyfini çıkarma fırsatına da sahip oluyor.

İçeride, ziyaretçilerin yeni konsol oyunlarını ve eski tarz klasikleri LG'nin son teknoloji ürünü OLED TV'lerinde deneyebilecekleri, dünyanın ilk esnek 42 inç OLED TV'si olan yepyeni LG OLED Flex de dahil olmak üzere birkaç oyun istasyonu bulunuyor. "Bir ekranda 20 kavis" ve bir dizi oyuncu merkezli özellik ve ayar sunan Flex, kullanıcıların oyun kurulumlarını daha önce hiç olmadığı gibi kişiselleştirmelerini sağlıyor.

LG'nin standında ayrıca, ziyaretçilerin her zevke veya tercihe göre "uyarlanabilen" çok çeşitli LG ürün ve hizmetlerini keşfedebilecekleri "Yaşam Tarzı Alanı" da bulunuyor. Yaşam Tarzı Alanı, LG'nin LG OLED Objet Koleksiyonundan en yeni TV'lerini, LG XBOOM 360 kablosuz hoparlörü gibi en yeni ses çözümlerini ve seçkin Hollanda yaşam tarzı markası Moooi'nin özel mobilya parçalarını ve ev aksesuarlarını öne çıkaran çarpıcı bir vitrin sunuyor.

Verilen bilgiye göre, IFA'da sergilenen diğer yenilikler arasında LG'nin toplam ayakkabı bakım çözümü, LG Styler ShoeCase ve ShoeCare, çamaşır işlerini daha hızlı ve daha kolay hale getiren AI yıkayıcı ve kurutucu modelleri ve mobilya ile yüksek performanslı hava bakım cihazı arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran "masa tipi" bir hava temizleyici Aero Mobilya mevcut.

IFA katılımcıları, LG'nin Ergo Monitor Workstation'daki en yeni ergonomi ve üretkenliği artıran monitörleriyle uygulama yapabilecekleri gibi Play Zone'da UltraGear Gaming Monitor’ün büyüyen oyun ekranı seçeneklerini inceleyebilecek.

LG'nin IFA 2022'deki (2-6 Eylül) standını ziyaret ederek "Life, Reimagined" deneyimi yaşanabilir. Katılamayanlar, LG Global YouTube kanalına (www.youtube.com/GlobalLG) yüklenen videolar aracılığıyla LG'nin standını gezebilecek.

