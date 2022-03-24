LG, kurutmalı çamaşır makinesi ile pratik yıkama çözümleri

İSTANBUL (AA) - LG kurutmalı çamaşır makineleri, enerji tasarrufu sağlaması, buhar teknolojisi ile ekstra hijyen sunması, AIDD ve TurboWash 360 özellikleri ile tüketicilerin tüm beklentilerine yanıt veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, yıkama ve kurutma fonksiyonunu bir arada sunan kurutmalı çamaşır makineleri ile hem hayatı kolaylaştırıyor hem de kullanıcıların yerden tasarruf etmelerini sağlıyor.

Hem yıkama hem de kurutma fonksiyonunu bir arada sunan LG kurutmalı çamaşır makineleri, dar alanlara çok fonksiyonlu ürünler sığdırma derdinde olanlara çözüm oluyor. LG kurutmalı çamaşır makineleri; yüksek kapasitesi, kompakt ebatları, buhar teknolojisi ile alerjiye neden olabilecek alerjenleri yüzde 99,9 oranında yok etmesi, enerji tasarruflu olması, AIDD ve TurboWash 360 özellikleri ile çamaşırlarda derinlemesine temizlik sağlarken, hassas bakım yapması ile tüketicilerin tercihi oluyor.

- Buhardan gelen ekstra hijyen

LG'nin buhar özelliği olan Steam teknolojisine sahip kurutmalı çamaşır makineleri, çamaşırların alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek toz akarları gibi alerjenlerden yüzde 99,9 oranında arınmasını sağlıyor. Ayrıca, buhar teknolojisi sayesinde su kaybı sırasında oluşan kırışıklıklar, tambur hareketi esnasında ortadan kayboluyor ve kullanıcılar, klasik makinelere oranla yüzde 30 daha az kırışığı olan çamaşırlara kavuşuyor.

Kullanıcılara hem enerji hem de zaman tasarrufu sağlayan LG kurutmalı çamaşır makineleri, sahip oldukları AIDD teknolojisi ile içerisindeki yükün ağırlığını ve kumaşın yumuşaklığını algılayarak en uygun programı kendisi seçiyor. Bu "akıllı" sistem, giysilerdeki yıpranmayı yüzde 18 oranında engelleyerek kıyafetlerin daha uzun süre kullanılabilmesini sağlıyor. LG kurutmalı çamaşır makineleri, TurboWash 360˚ sayesinde de çamaşırları daha fazla kumaş koruması ile çok daha kısa sürede yıkayabiliyor.

