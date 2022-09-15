LG, "LIFE'S GOOD" ödül programıyla daha iyi bir yaşam için tasarlanan yeniliklere destek oluyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), ilk "LIFE'S GOOD Ödül Programı"nın başladığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, 6 Eylül-10 Ekim'de başvuruların yapılabileceği ödül programı, CES 2022'de duyurulduğu üzere, LG'nin "herkes için daha iyi bir yaşam yaratma" hedefiyle uyumlu yenilikçi çözümleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Program kapsamında, kazanan başvuruların geliştirilmesini hızlandırmak için toplam 1 milyon dolar hibe edilecek.

Gezegen ve tüm sakinleri için hayatın iyi olduğu sürdürülebilir bir dünya hayal eden LG, daha yeşil bir dünya için çevre dostu çözümler ve fikirler peşinde koşmaya, herkes için kullanışlı, değerli ve özgün deneyimlere erişim sağlayan kullanıcı merkezli ürünler ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

LIFE'S GOOD Ödül Programı, LG'nin sürdürülebilirlik yolculuğunda şirketin "Life's Good" mesajını dünyaya yaymasına yardımcı olan önemli bir adıma işaret ediyor. LG, bu amaçla kendi sürdürülebilir uygulamalarını yürütmenin yanı sıra herkes için daha iyi bir yaşam inşa etmeye yardımcı olmak için benzer düşüncelere sahip bireyleri ve grupları benzersiz fikirleriyle öne çıkmaya davet ediyor.

LIFE'S GOOD Ödül Programı'nda, katılımcıların çevre sağlığı, güvenlik, yeniden kullanılabilirlik veya erişilebilirlik gibi günlük yaşamı zenginleştirebilecek, dünyaya fayda sağlayacak yenilikçi ve pazarlanabilir fikirlerini sunmaları isteniyor. Açık iş birliği felsefesine sadık kalan LG, yeni fikir sahipleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyor. Başvurular, başvuru sahiplerinin tüm ayrıntıları ve giriş koşullarını bulabileceği LIFE’S GOOD AWARD (https://www.lifeisgoodaward.com/) web sitesinden yapılabiliyor.

- "Destek ve teşvikimizi sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Üst Yöneticisi (CEO) William Cho, "LIFE'S GOOD Ödül Programı, inovasyon felsefemizi ve daha iyi bir geleceğe giden yolun ancak hepimiz bir araya gelirsek açılabileceğine olan inancımızı özetliyor. İnsanların daha iyi bir toplum ve daha sağlıklı bir çevre için yenilikçi fikirlerini görmeyi ve bunların hayata geçirilmesinde destek ve teşvikimizi sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LG, LIFE'S GOOD Komitesi olarak adlandırılan jüri üyeleri olarak, çeşitli çevre ve sosyal sektörlerden saygın akademisyenleri bir araya getiriyor. Jüri heyeti üyeleri arasında Financial Times'ın 2020'nin En İyi İş Kitapları ve Financial Times'ın Sürdürülebilir Finans Eğitiminde Mükemmellik Ödülü'nü kazanan, London Business School'da profesör olan Alex Edmans, Cambridge Judge Business School ve 2021 Axiom Business'ta profesör olan Christopher Marquis, Kitap Ödülleri İş Etiği kategorisinde altın madalya sahibi, Hanyang İşletme Okulu'nda profesör ve Hanyang Üniversitesi Kolektif Etki Merkezi'nin yöneticisi Hyun S. Shin gibi isimler yer alıyor.

Christopher Marquis de "Gerçek dünyadaki sorunların hafifletilmesi için bilginin uygulanması, her bilim insanının amaçladığı şeydir. LG, bize bunu yapmak için güçlü bir platform verdi. LIFE'S GOOD Ödül Programı, yeni yetişen yenilikçileri, girişimcileri, akademisyenleri ve iş profesyonellerini bir araya getirmek için LG'nin kaynaklarından yararlanıyor ve bir şirketin daha iyi yaşamlar için nasıl gerçek bir etki yaratabileceğinin çarpıcı bir örnek teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

LG, LIFE'S GOOD Ödül Programı için sunulan tüm başvuruların ilgili etki ölçütleri kullanılarak değerlendirilmesini sağlamak için işletmelerin sosyal etkisini ölçme ve onaylama konusunda uzmanlığa sahip, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan B Lab Korea ile el ele verdi.

Başvurular, ilk elemede kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve en yüksek puana sahip olanlar, seçilen LG yöneticilerinden ve önde gelen akademik kurumlara başkanlık eden ünlü akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından yürütülen ikinci bir aşamadan geçecek. Üç finalist CES 2023'te açıklanacak ve ocak ayındaki son adım oturumunda jüri heyetine sunulacak. Birinciye (Grand Prix) 700 bin dolar, ikinciye (gümüş) ve üçüncüye (bronz) sırasıyla 200 bin dolar ve 100 bin dolar para ödülü verilecek.

