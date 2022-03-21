LG, QuadWash bulaşık makineleriyle rahatlık ve hijyen sunuyor

İSTANBUL (AA) - Dört farklı yöne çalışan püskürtme kolları ve TrueSteam (buhar) özelliğiyle öne çıkan LG QuadWash bulaşık makineleri, kullanıcıların hayatına ekstra konfor ve hijyen katıyor.

LG açıklamasına göre, dört farklı yöne çalışan püskürtme kolları ile derinlemesine temizlik sağlayan LG QuadWash bulaşık makineleri, TrueSteam (buhar) özelliği ile en zorlu bulaşık artıklarını bile lekesiz temizliyor, yüzde 99,99’a kadar sanitizasyon sağlıyor. TrueSteam özellikli LG QuadWash bulaşık makineleri, bulaşık yıkamak için harcanan zamanı, enerjiyi ve suyu azaltıyor, kullanıcılara tasarruf yapma imkanı veriyor.

Açıklamaya göre, LG QuadWash Bulaşık Makineleri, TrueSteam (Buhar) özelliği sayesinde yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 seviyesinde yok ediyor. 100 dereceye varan buharın gücünü kullanan LG QuadWash bulaşık makineleri, ekstra hijyen sağlamanın yanı sıra, kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor, buharın gücü sayesinde su lekelerini de önlüyor.

Klasik bulaşık makinelerinin aksine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash bulaşık makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle rafların en köşesine bile ulaşarak mükemmel temizlik sağlıyor. Ayarlanabilen raf sistemiyle bulaşık makinesi yerleştirmeyi kolaylaştıran LG QuadWash, bu özelliği ile, aynı anda daha fazla bulaşık yıkanabilmesini sağlıyor ve büyük hacimli bulaşıklar için alan açıyor.

LG QuadWash Bulaşık makinesi, ThinQ özelliğiyle, kullanıcılara uzaktan çalıştırma, programlama ve programı sonlandırma gibi olanaklar sunuyor. Bulaşık yıkama döngüsü bittiğinde kullanıcıların cep telefonlarına bildirim gönderiyor.

Diğer yandan, 31 Mart’a kadar, LG Brandshop, Teknosa ve Mediamarkt satış noktalarından tüm LG markalı bulaşık makineleri alımlarında Frosch marka bulaşık makinesi tableti hediye ediliyor.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgi, "https://lgkampanya.com/bulasik-makinesi-frosch-deterjan-kampanyasi-subat" adresinde yer alıyor.

