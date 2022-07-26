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LG, "Sağlıklı Ev Çözümleri" kampanyasını başlatıyor

26.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG'nin yeni "Sağlıklı Ev Çözümleri" kampanyası evde gerçek refahın nasıl elde edilebileceğini gösteriyor

İSTANBUL(AA) - LG Electronics (LG), dünya çapındaki tüketicileri evde daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı için adım atmaya teşvik ederek "Sağlıklı Ev Çözümleri" küresel kampanyasını başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlık ve sürdürülebilirliği vurgulayan küresel kampanya, daha iyi ev hayatı için küçük değişiklikler ve günlük uygulamaları paylaşıyor. Kampanya, evde daha iyi yaşam için ipuçları sunarak, günlük yaşamda canlılığın nasıl yeniden kazanılacağını ele alıyor.

2020 yılında başlatılan ilk sağlıklı ev kampanyasının başarısından sonra LG, #CareForWhatYouWear, #CareForAGreenerKitchen ve #CareForWhereYouLive gibi daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı için uygulamalar sunan bir dizi cazip kampanya hayata geçirdi.

Bunlara uygun olarak, yeni Sağlıklı Ev Çözümleri kampanyası, sofistike giysi bakımı ve mutfak aletlerinden gelişmiş hava çözümlerine kadar LG'nin en yeni ürün serilerinin desteğiyle bir '"sağlık" ev ortamı yaratmayı merkezine alıyor.

Kampanya, evde küçük değişikliklerin kişisel refah ve çevre üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabileceğini gösteren ilham verici, yeni bir video ile yola çıkıyor.

Gösterilen etkili ve uygulanması kolay önlemlerden bazıları arasında, trans yağ içeren yemek siparişi vermek yerine taze ve yerel malzemeler kullanarak sağlıklı yemekler pişirmeyi, giysileri buharla tazeleyerek tekstil israfını önlemeyi ve enerji tüketimini azaltmak ve enerji tüketimini azaltmak için klimanın ayar sıcaklığını yükselterek gezegenin korunmasına yardımcı olma adımlarını paylaşıyor.

LG, kampanyanın temel mesajlarını günlük yaşam için pratik, basit fikirlerle birlikte iletmek için kendi global influencer grubu olan Wellness Crew'u kurdu. Her biri Eat (sağlıklı beslenme), Breathe (mental wellness) ve Wear (sürdürülebilir giysiler) kategorilerine karşılık gelen farklı uzmanlık alanlarına sahip toplam üç "ekip", #WellnessLiving hashtag'ini kullanarak uzman tavsiyelerini paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümü Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Yeni Sağlıklı Ev Çözümleri kampanyası LG'nin tüketiciler ve çevre için sürekli bakım taahhüdünün bir parçasıdır. Sağlıklı Ev Çözümü kampanya serimiz aracılığıyla, daha sürdürülebilir bir yaşam yaratmanın ne kadar basit olabileceğinin ve hepimizin kendimize, evlerimize ve gezegenimize bakmanın ne kadar önemli olduğunun bilincini artırmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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