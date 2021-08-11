LG, sera gazı emisyonlarının azaltılması için tedbirler alıyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG) 2030 yılına kadar başlıca LG ürünlerinin kullanım aşamasında sera gazı emisyonlarını (GHG) azaltarak, "Science Based Targets" tarafından başlatılan "Business Ambition for 1,5°C" hareketine katıldığını duyurdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirket, sera gazı emisyonlarının azaltılması için tedbirler alıyor.

Science Based Targets tarafından başlatılan harekete katılan LG böylelikle, net sıfır küresel kampanyası olan Business Ambition for 1.5°C'ye katılan ilk Koreli şirket olma unvanını aldı.

CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Çapında Doğa Fonu'nun (WWF) desteğiyle Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından yürütülen kampanyaya yaklaşık 700 küresel şirketin katılım taahhüdü bulunuyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre LG, 2019 yılında "Sıfır Karbon 2030" girişimini duyurmuş ve üretim sürecinde üretilen toplam doğrudan karbon emisyonu ve dolaylı emisyon miktarını 2017'ye kıyasla yüzde 50 azaltmayı taahhüt etmişti.

Business Ambition for 1.5°C taahhüdüyle LG, buzdolabı, çamaşır makinesi ve ev tipi klimalar gibi ürünlerin kullanım aşamasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını azaltmak için çok daha büyük ve zorlu olan yeni bir hedef belirliyor.

LG'nin bu yıl CDP'ye sunduğu rapor, sera gazı emisyonlarının yüzde 80'inden fazlasının ana ürünlerin kullanım aşamasında oluştuğunu gösteriyor.

- Hedef, bilimsel verilere dayalı olarak SBTi tarafından gözden geçirilecek

SBTi tarafından desteklenen hedefler, en son araştırmalarla ve Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma hedefine ulaşmak için gerekli görülenlerle uyum gösteriyor.

LG'nin 2030 yılına kadar üretimden kullanıma kadar tüm üretim sürecindeki emisyonları azaltmaya yönelik karbon emisyonu azaltma hedefi, bilimsel verilere dayalı olarak SBTi tarafından gözden geçirilecek ve doğrulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Başkan Yardımcısı ve Kalite Yönetim Merkezi Başkanı Kim Joon-ho, şunları kaydetti:

"LG'nin mevcut faaliyetleri, gelecek nesiller için çevre dostu ürünler ve hizmetler üretmeye yönelik orta ve uzun vadeli ESG stratejimizle uyumluluk gösteriyor. LG, gelecek nesillerin daha iyi bir hayat yaşaması ve daha iyi bir yarına katkıda bulunmak için net sıfır ve döngüsel ekonomi temalarına odaklanan çevresel çözümler üzerinde aktif olarak çalışıyor."

