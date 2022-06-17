LG, su tasarrufu sağlayarak kuraklıkla mücadeleye destek veriyor

İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilirlik felsefesini tüm süreçlerinin merkezine konumlayan LG Electronics (LG), ürünlerini geliştirirken, çevre ve toplumun faydasını ön planda tutuyor.

Şirket açıklamasına göre, dünyanın sürdürülebilirliği baş etmek zorunda kalınan en önemli konulardan biri olarak gösteriliyor. Enerji kıtlığı ve kuraklık insan yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmak üzere. Su sorunu tarımdan üretime her sektörü yakından ilgilendiriyor. Özellikle tarımda yaşanan çölleşme tehdidi, insanların gıdaya ulaşmasını ve sağlıklı beslenmesini de engelleyecek boyuta ulaşmış durumda. Uzmanların paylaştığı verilere göre, sadece Türkiye topraklarının yüzde 13'ü yüksek, yüzde 52'si orta düzeyde çölleşme riski altında bulunuyor.

Sürdürebilirlik prensipleri altında, çevre ve toplumun geleceğine katkı sağlayacak teknolojilere imza atan LG, toplumu bilinçlendirmek adına da adımlar atıyor. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü fırsat bilen LG, bulaşık makineleri özelinde hazırladığı bilinçlendirme çalışması ile hem sosyal medya üzerinden farkındalık yaratıyor hem de kampanya sonunda Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na yaptığı 5 bin fidan bağışı ile ağaçlandırmaya destek oluyor.

Tüketicilerine enerji ve su tasarruflu ürünler sunan LG, bu ürünlerin pazarlama süreçlerinde de toplumu bilinçlendirecek aksiyonlar alıyor. LG'nin Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne özel olarak oluşturduğu #DoğruSuGelecek kampanyası da bu amaca hizmet ediyor.

LG'nin #DoğruSUGelecek sosyal medya kampanyası, kullanıcıların yüzlerini bir çöl gibi kurutan bir Instagram filtresinin devreye girmesiyle başlıyor. LG, eş zamanlı olarak, sosyal medya aracılığı ile, bulaşıkları yıkamadan önce sudan geçirmenin hane başına yılda 27 ton su kaybına neden olacağı, makinede yıkamanın ise elde yıkamaya oranla yüzde 85 enerji ve su tasarrufu sağladığına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuyor, bilinç yaratmak amacıyla su ve enerji tasarrufuna ilişkin sorular soruyor.

"Geleceğin suyunu bugünden harcama" diyen LG, kampanya dönemine özel, takipçilerine bulaşık makinelerinde geçerli 500 TL'lik indirim ve 5 adet LG PL5 Bluetooth hoparlör kazanma şansı da sunuyor.

