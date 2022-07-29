LG ultra geniş monitörlerle hem işte hem oyunda esneklik

İSTANBUL (AA) - Klasik monitörlere göre yüzde 33 daha fazla ekran alanı sunarak 21:9 en boy oranı sağlayan LG UltraWide 34WP500, geniş bir görüş açısı ve daha fazla esneklik sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG) ister iş, ister eğlence için kullanılabilen Ultra Geniş monitör serisinden 34WP500 ile, 34 inç UltraWide Full HD ekran, sRGB yüzde 95 (Tip.) ile IPS, HDR10, AMD FreeSync ve OnScreen Control özelliklerini bir arada sunuyor.

Toplantıların, derslerin, oyunların, sohbetlerin ve aramaların tek bir görünümde kolayca yönetilebildiği LG UltraWide 34WP500, kullanıcıların sekmeler arasında sürekli geçiş yapmasına gerek bırakmadan veri sayfaları ve slaytları yan yana görüntüleyerek kolaylıkla çalışmasına ya da eğlenmesine olanak tanıyor.

RGB yüzde 95 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 yüksek dinamik aralığı ile uyumlu olan monitör, izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekliyor.

- Kesintisiz oyun keyfi

Oyuncular için AMD FreeSync teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi sağlayan monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırıyor. "Dinamik Hareket Senkronizasyonu" ile oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamalarına yardımcı oluyor. Nişan imleci hedef noktası, "Siyah Dengeleyici" gibi ekstra özellikler daha fazla oyun keyfi sağlıyor.

LG UltraWide 34WP500, göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için mavi ışığı azaltan “Okuyucu Modu”, “Titreşim Önleme özelliği” ve ergonomik tasarımı ile kullanıcıların konforunu üst seviyeye çıkartıyor.

