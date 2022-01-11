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LG UltraGear, League Of Legends Avrupa Şampiyonası'nın resmi oyun monitörü oldu

11.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae: - "Dünyanın en popüler espor yarışmalarından birinde böylesine önemli bir rol oynamaktan heyecan duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), 2022 ve 2023 sezonları için League of Legends Avrupa Şampiyonası'nın (LEC) resmi görüntü ortağı oldu.

Şirket açıklamasına göre, anlaşma, LG UltraGear oyun monitörlerinin, 14 Ocak'ta sezon başladığında akıcı bir oyun deneyimi sunmak için küresel rekabetin merkezinde yer almasına olanak tanıyor.

Riot Games tarafından League of Legends profesyonel turnuvası olarak Avrupa'da düzenlenen LEC, 2009'daki tanıtımından bu yana popülaritesini devam ettiriyor. LEC'te, her biri 5 oyuncudan oluşan 10 takım, çok oyunculu savaş arenasında üstünlük için mücadele ediyor. LG, turnuva boyunca "Tekrarlar" ve "Haftanın Maçı" gibi bölümlerin de sponsoru olacak.

LEC ile gerçekleştirilen 2 yıllık iş birliğinin, LG'nin küresel espor sahnesindeki varlığını genişletmesine yardımcı olması bekleniyor. LG UltraGear markasının oyun topluluğuyla olan ilişkisi, LG'nin oyun dünyasındaki aktifliği ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayan son teknoloji ürünleri aracılığıyla oluşturuldu. LG'nin hızlı tepki süresine, doğru renklere ve kontrasta öncelik veren ekran teknolojileri sayesinde LG UltraGear monitörler, tüm dünyada öne çıktı. LG UltraGear monitörler, 4K çözünürlüklü ekran ve 1ms Griden Griye (GTG) tepki süresi ile Nano IPS teknolojisi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics İş Çözümleri Şirketi BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae, "Dünyanın en popüler espor yarışmalarından birinde böylesine önemli bir rol oynamaktan heyecan duyuyoruz. Monitörlerimizin LEC'in en iyi oyuncuları tarafından kullanıldığını görmek için sabırsızlanıyoruz. En zorlu oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler, oyun yayınları ve güncel program bilgileri de dahil olmak üzere tüm aksiyonları "lolesports.com" adresinden takip edebiliyor. Aralarında UltraGear'ında bulunduğu çeşitli ödüllerin kazanılabileceği sosyal medya etkinliğine katılmak için "@UltraGearGaming" resmi Twitter hesabı takip edilebiliyor.

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