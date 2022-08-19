LG UltraWide 35WN73A monitörü çalışanlara ve oyunseverlere hitap ediyor

İSTANBUL (AA) - Normal monitörlere göre çok daha geniş ekrana sahip LG UltraWide 35WN73A monitör, üstün görüntü kalitesi, ergonomik tasarımı ve bölünebilir ekran özelliğiyle hem çalışanlara hem de oyunculara verimli bir kullanım sunuyor.

LG Electronics'ten (LG) yapılan açıklamaya göre, LG, grafikerler, video editörleri, yazılımcılar ve veri analistleri gibi yüksek performanslı ekranlara ihtiyaç duyan, uzun saatlerini ekran karşısında geçiren profesyoneller ve oyun tutkunları için LG UltraWide 35WN73A monitörünü sunuyor.

UltraWide 35WN73A 34,5 inç LED Monitör, QHD HDR VA kavisli ekran paneli ile izleme zevkini artırıyor ve çoklu görevler için daha fazla alan sunarak kullanım kolaylığı sağlıyor. OnScreen özelliği ile birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak veya ekranı bölerek çalışma alanını özelleştirmeye imkan veren ürün, oynadığı oyunu ya da izlediği akışı panoramik şekilde görmek isteyenlerle, tek bir ekranda farklı işlerini takip etmek isteyenlerin ilgisini çekecek.

Ergonomik tasarımıyla da dikkati çeken ürün Tek Tıkla Stant özelliği ile başka herhangi bir ekipman gerekmeden kolay kurulum imkanı veriyor. Bu özellik ayrıca çalışırken ihtiyaç olan en doğru pozisyonu elde etmek için büyük ekranın yüksekliğini ve eğimini esnek bir şekilde ayarlamaya da imkan veriyor. Böylece uzun saatlerini bilgisayar başında geçirmek zorunda kalan profesyoneller daha konforlu bir çalışma alanı oluşturabiliyor.

Kullanıcılarının göz sağlığını da düşünen LG UltraWide 35WN73A monitörler, Flicker Safe özelliği ile ekrandaki görünmez titreşimi azaltarak gözlere rahat bir çalışma ortamı sunarken, Okuyucu Modu kağıda benzer renk sıcaklığına sahip bir ekran oluşturarak okuma için en uygun koşulları sağlıyor.

- Yüksek tempolu oyunlar akıcı hareketlerle oynanabiliyor

Tek bir kabloyla ideal ve verimli bir iş istasyonuna sahip olmayı sağlayan, Mac cihazlarla da uyumu USB Type-C desteği, en yeni dizüstü bilgisayarlar için 60 W'a kadar şarj, hızlı veri aktarımı ve ekran bağlantısı sağlıyor. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse tamamen ortadan kaldıran AMD FreeSync teknolojisiyle oyuncular yüksek çözünürlüklü ve yüksek tempolu oyunları mükemmel ve akıcı hareketlerle oynayabiliyor.

Detaylandırılmış kontrast sunan monitör, sRGB yüzde 99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 yüksek dinamik aralığı ile uyumlu olduğundan çarpıcı renklerin keyfini çıkarmayı sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekliyor. 100 Hz yenileme hızı ve 5 ms (GTG) tepki süresi nesnelerin daha net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor, daha sorunsuz bir video deneyimi yaşatıyor ve neredeyse gerçeküstü bir görsel akıcılık sunuyor.

QHD ekranı ile (3440x1440 çözünürlük, 21:9 en boy oranı) profesyonel kullanımlar için çok uygun olan monitör, hem çalışanların hem de oyun tutkunlarının vazgeçilmezi olacak.

