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LG UV ArtCool ve CeilingFan ile hesaplı soğutma

29.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG’nin önde gelen iklimlendirme ürünlerinde LG UV ArtCool ve CeilingFan, sıcak yaz aylarında hesaplı serinliğin adresi oluyor

İSTANBUL (AA) - Tüketicilerin konforunu ön planda tutan LG, DUAL Inverter Compressor teknolojisi ile daha verimli, daha hızlı, daha dayanıklı ve daha sessiz çalışan klimaları tüketicilerin beğenisine sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, TUV onaylı LG inverter klimalar, yüzde 70'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra, LG CeilingFan ile birlikte kullanıldığında, yüzde 29 daha hızlı soğutma sağlayarak bu oranı artırıyor.

LG UV ArtCool tasarımına sahip ürünler, çevresini yansıtan aynalı camı sayesinde bulunduğu ortama şıklık katıyor. Hem enerji verimliliği sunan hem de çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olan LG klimalar kolay kurulumlarıyla da öne çıkıyor. UVNano özelliği ile yüzde 99,99 oranında sterilizasyon sağladığı Sağlık Bakanlığı’nca da onaylanan LG UV Artcool Klimalar, çok aşamalı filtre sistemleriyle daha sağlıklı bir hava soluma imkanı veriyor.

Bu filtre sistemi, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek yüzde 99,99 oranında sterilizasyon sağlıyor. UVnano teknolojisi, klimaların rüzgar üreten fanın ve havanın temiz kalmasına yardımcı oluyor. Otomatik temizleme özelliğine sahip ürünler, her zaman temiz kalmasını sağlamak için klimanın içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor.

LG CeilingFan, sunduğu doğal serinlikle, kullanıcıların evlerine ferah bir orman havası taşıyor. Güçlü motoru ve eşsiz tasarıma sahip kanatlarıyla üstün hava akışı sağlayan, hava kalitesini artıran LG CeilingFan, LG UV ArtCool ile birlikte kullanıldığında ise evdeki konforu üst seviyeye çıkartıyor. Daha doğal ve yumuşak bir hava sunan CeilingFan, balina yüzgecinden ilhan alınarak tasarlanan eşsiz kanatları sayesinde, oda içerisindeki kör noktaları ortadan kaldırarak, tüm alana eşit bir hava iletiyor.

LG UVArtCool ve CeilingFan, LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerinin havasını diledikleri serinliğe getirebiliyor, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu izleyebiliyorlar.

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