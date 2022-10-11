LG uzmanlarından işletmeler için hangi iklimlendirme sisteminin doğru olacağına ilişkin öneriler

İSTANBUL (AA) - LG CAC Mühendislik Çözüm Ekibi VRF uzmanı Jaeyong Lee ve LG Chiller Pazarlama ve Satış Ekibi Uzmanı Sangsoo Seo, sistem tercihinde tesis büyüklüğü, yatırım, işletme maliyetleri ve bakım gibi faktörleri göz önüne alınmasını önerdi.

LG açıklamasına göre, işletmelerde ısıtma, soğutma ve hava temizleme gibi hayati konularda hizmet verecek sistemlerin tercihi hayati öneme sahip. Ancak, hangi sistem türünün en iyi olduğuna karar vermek oldukça zor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Chiller Pazarlama ve Satış Ekibi Uzmanı Sangsoo Seo, kompresör türüne bağlı olarak, Chiller’ların kaydırma, vida ve santrifüj tiplerine ayrılacağını ifade ederek, tüm Chiller türleri için en büyük avantajın, her bir Chiller ünitesinin büyük bir kapasite ve yüksek verimlilik sağlamaları olduğunu iletti.

Seo, "Karar pek çok faktöre bağlı olduğundan, hangi sistemin daha avantajlı olduğunu söylemek zordur. Ancak, soğutucuların tek bir birim tarafından kaplanabilecek kapasitesi bir VRF'den daha büyük olduğundan, Chiller daha büyük tesisler için daha avantajlıdır. Ayrıca, Chiller yüksek katlı binalar için daha iyidir, çünkü boruların uzunluğunda VRF sistemlerinden daha az kısıtlama vardır. Su soğutmalı sistemler olan Chiller ürünlerinin verimlilikleri bir VRF'den çok daha yüksektir, bu da genel olarak daha fazla enerji tükettikleri için onları büyük ölçekli tesisler için daha da uygun hale getirir." değerlendirmesinde bulundu.

SEO, su soğutmalı bir Chiller sistemi için ilk yatırım maliyetinin VRF sisteminden daha yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü soğutma kuleleri, pompalar ve hava işleyicileri gibi ek ekipman gereklidir. Bununla birlikte, su soğutmalı bir Chillerin verimliliği, hava soğutmalı bir VRF veya Chiller’dan iki kat daha iyi olabilir ve daha geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılabilir. Bazen soğutma kulelerinin ve pompaların da enerji tükettiği iddia edilse de bu maliyetlerin genel olarak Chiller sisteminin işletme maliyetlerine kıyasla önemsiz olduğunu düşünüyorum. HVAC piyasasında sadece işletme maliyetlerini dikkate almamalıyız, aynı zamanda konfor, verimlilik, yönetilebilirlik, rahatlık ve mevcut süreçleri dikkate alma gibi diğer faktörler de önemli."

Genellikle bakım rahatlığının bir sistemin yapısal özelliklerine bağlı olduğu söylense de gerçekte bir bölgede hangi çözümün daha yaygın olarak kullanıldığına bağlı olduğunu aktaran Seo, şu değerlendirmede bulundu:

"Tercih edilen sistem türü her ülke için farklılık gösterse de Kuzey Amerika ve Latin Amerika pazarları Chiller ürün grubunu tercih etme eğiliminde. Soğutma pazarı Orta Doğu'da (BAE, Suudi Arabistan) çok daha baskın. Asya pazarlarında, Chiller’lar büyük alışveriş merkezlerinde, otellerde ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılıyor. Buralarda, Chiller sistemleri bakım söz konusu olduğunda da avantajlı oluyor."

Seo, ​​​​​​​VRF’nin ticari ve konut tesislerinde popüler hale geldiğini, ancak Chillerların havaalanları, fabrikalar ve büyük oteller gibi büyük tesislerde hala çok daha yaygın olduğunu kaydederek, büyük bir ısı yükü gerektiren binalarda ve fabrikalarda Chiller ürünlerinin daha çok kullanıldığını aktardı.

- "Kullanıcıya bir HVAC çözümü önermeden önce bir tesisteki her alanın amacını değerlendirmek önemli"

LG CAC Mühendislik Çözüm Ekibi VRF uzmanı Jaeyong Lee ise bir VRF sistemi için en büyük rekabet avantajının her bir alan için sıcaklığı kontrol edebilmesi olduğuna işaret etti.

Lee, "Kullanıcıya bir HVAC çözümü önermeden önce bir tesisteki her alanın amacını değerlendirmek önemli. Küçük ve orta ölçekli binalar ve her kat ve alanda farklı zamanlarda kullanım tercihleri söz konusuysa VRF çözümleri uygulamak avantajlıdır." açıklamasını yaptı.

Su boruları ve otomatik kontrol sistemleri dahil 3. partili ekipman kurulum maliyetleri gerektirmediğinden VRF sisteminin yatırım maliyetlerinin nispeten düşük olduğun aktaran Lee, işletme maliyetleri söz konusu olduğunda VRF'nin daha rekabetçi olduğunu aktardı.

Hava soğutmalı bir VRF ile su soğutmalı bir Chiller'in işletme maliyetlerinin benzer düzeyde olduğunu aktaran Lee, Chiller sistemlerinin mevsime bağlı olarak maliyetler söz konusu olduğunda daha iyi performans gösterebileceğini aktardı.

- "VRF sistemleri tek bir marka tarafından bakım yaptırma avantajına sahip"

Sadece bakım söz konusu olduğunda, dış mekan birimleri, kapalı üniteler, soğutucu borular ve kontrol sistemlerinden oluşan VRF sistemlerinin Chiller’lardan daha az pahalı ve bakımı daha kolay olduğunu aktaran Lee, bina yöneticilerinin bu nedenle VRF sistemlerini tercih ettiğini söyledi.

Lee, VRF sistemlerinin tek bir marka tarafından bakım yaptırma avantajına da sahip olduğunu ifade ederek, "Oysa bir Chiller'da yöneticinin çeşitli ekipmanlar için tüm farklı markaları ayrı yönetmesi gerekebilir veya tüm bunları yönetmek için bir bakım şirketi kiralaması gerekebilir." açıklamasını yaptı.

Hava veya jeotermal enerji gibi doğal enerji kaynaklarını kullanabildiğinden, VRF sistemlerinin çevre bilincinin daha yüksek olduğunu savunan Jaeyong Lee, bazı Avrupa ülkelerinde, bazı VRF sistemlerinin yeni ve yenilenebilir enerji çözümleri olarak kabul edildiğini aktardı.

Bireysel olarak kontrol edilme zorluğu bir dezavantaj olsa da bireysel Chiller birimlerinin büyük bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran Lee, "Bu sistemler neredeyse kapasite sınırı olmadan özel olarak yapılabilir. Pek çok V hava soğutmalı VRF sistemi doğrudan iç birimlere bağlandığından, Chiller akış hızını serbestçe kontrol etmek ve bireysel kontrolü oldukça kolay hale getirmek mümkün. Ancak büyük kapasiteli bir sistem oluştururken kurulum için daha büyük bir alana ihtiyaç duyulacak olması kısıtlayıcı olabilir." ifadelerini kullandı.

