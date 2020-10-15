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LG XBOOMGo'yu deneyimleyenlere ürün kazanma fırsatı

ANKARA HABERLERİ  | 15.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

LG XBOOMGo serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörler daha dengeli ses deneyimi için yeniden tasarlanan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - LG XBOOMGo test etkinliğine başvuran 20 kişi, MERIDIAN teknolojisi destekli ses kalitesini her yere taşıyan LG XBOOMGo serisi taşınabilir bluetooth hoparlörlerden kazanma fırsatı elde ediyor.

LG Electronics'ten (LG) yapılan yazılı açıklamaya göre, test grubuna katılarak LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlörü deneyimlemek isteyen tüketicilerden 20 kişiye, ürünü hediye ediyor. LG test grubuna katılmak isteyenlerin "http://lgxboomgo.com/ " adresine girerek kayıt olmaları gerekiyor.

"Neden LGXBOOMGo test takımında olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun cevabı veren katılımcılar arasından, ürünle ilgili yorumlarını ve ürünle birlikte çektirdiği yaratıcı fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan 20 kişi LG XBOOMGo taşınabilir Bluetooth hoparlör sahibi oluyor.

LG XBOOMGo serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörler daha dengeli ses deneyimi için yeniden tasarlanan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap ediyor.

Meridian teknolojisine sahip LG XBOOMGo serisi kullanıcılara üstün ses kalitesi sunarak, her müzik çaldığında derin basları, zengin tonları ve net vokalleri dinlemelerini sağlıyor. Sound Boost özelliği ise, tam bir parti atmosferi yaratmak için ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Güçlü çift etkili baslarıyla kullanıcıların müziğin temposunu sonuna kadar hissetmesini sağlayan LG XBOOMGo serisi, pasif radyatörler sayesinde, kullanıcı nerede olursa olsun, ortamı neşelendirecek güçlü ritimler üretiyor. Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki ışıklar ise, renkli hareketler yaratarak ortamı daha da canlandırıyor.

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